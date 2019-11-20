【專訪】解讀習近平對港表態　譚耀宗：定性嚴重，忍無可忍

反修例風暴持續逾五個月，暴力衝突再度升溫，連大學校園也成為「戰場」。國家主席習近平日前（11月14日）首次公開就香港局勢表態，連用三個「嚴重」，批評激進行為踐踏法治和社會秩序、破壞香港繁榮穩定、挑戰「一國兩制」原則底線。全國人大常委、民建聯前主席譚耀宗認為，習近平講話反映中央對事件的嚴重定性、「已經忍無可忍」，但仍保持克制，冀特區政府、警務人員以及司法機構等各司其職，以止暴制亂、恢復秩序。他又提醒，倘若激進暴力繼續肆虐，令社會陷入無政府崩潰邊緣，中央必然出手，香港或要付出沉重代價。

譚耀宗表示，習主席講話反映了中央已經忍無可忍。（資料圖片／張浩維攝）

習近平早於11月4日出席上海進博會期間，特別會見特首林鄭月娥，提出「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最重要的任務」；事隔十日，習近平在巴西出席金磚國家領導人會晤時，首度就香港問題公開表態，把「止暴制亂、恢復秩序」從「最重要」升級為「最緊迫」任務。譚耀宗指出，習近平藉國際會議場合，嚴正指出香港激進暴力犯罪行為的目的和本質，在於踐踏法治秩序、破壞繁榮穩定、挑戰一國兩制，可見中央對事件的嚴重定性。

譚耀宗又說，習近平除了指出問題本質，也藉三個「堅定支持」為特區政府提出解決方法和工作要求，即中央堅定支持特首帶領港府依法施政、堅定支持香港警方嚴正執法、堅定支持司法機構依法懲治犯罪分子。他解釋，習近平的說法和國務院副總理韓正以及港澳體系的調子一脈相承，再次重申香港行政、立法和司法機關需要共同承擔責任，盡最大努力止暴制亂，而中央政府將會義不容辭地支持特區政府的工作。以司法機關為例，譚耀宗表示，警方至今拘捕4000多人，惟檢控率不足兩成；另外，有些判例定罪較輕，例如被判9月中旬在沙田新城市廣場及沙田大會堂一帶，公開及故意以損毀、踐踏等方式侮辱國旗罪成的21歲青年，只判罰200小時社會服務令，難免令人覺得「警隊捉人，法院輕輕放過，沒有阻嚇作用」。

有評論指，習近平的講話，是向特區政府施壓，甚至干預司法獨立。不過，譚耀宗反駁指，在「一國兩制」下，中央政府絕對可以向特區政府提出工作要求，「你可以說我對你施壓，但你當然也要對我負責」；他又認為，習近平的措辭用字十分謹慎，並不是直接提出有關要求，「但支持你去做，其實也就是要求你去做，而且你一定要依法去做」。

譚耀宗認為，雖然派出駐軍能有效平息動亂，但會付出沉重代價。（資料圖片／盧翊銘攝）

習近平對港態度強硬，然而，香港社會對有關說話似乎不以為然。譚耀宗表示，不能只看一時的反應或寄望立竿見影，而修例風暴爭持了五個月，「不可能習主席說一句話就解決，除非出駐軍」。不過，他亦分析，暴力程度雖然提升，但參與暴力衝突的人數持續下降，「當然人數的減少也會導致暴力的升級，但說難聽點就是垂死掙扎，所以我相信情況會改善」。

譚耀宗又說，儘管中央已經忍無可忍，但仍然保持最大程度的克制，不會貿然出動駐軍。他坦言，有不少市民向他反映，社會幾乎失控，希望中央盡快出手；不過，他擔心，貿然出動駐軍的話，或會激化甚至衍生新的矛盾，所以，「只有到了無政府的崩潰沉淪狀態，大家都沒有辦法要付出代價，到時候，中央要背負，香港人也要負責」。

至於習近平講話最後三個「決心堅定不移」，包括中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移；譚耀宗指出，這清晰表明中央不可逾越的底線，絕不容易香港成為「反動基地」。他又提到，「一國兩制」可以怎樣走下去，取決於香港人對「一國兩制」的重新認識和理解，倘若有人口說擁護「一國」，但心裡永遠只看到「兩制」，甚至以花言巧語包裝並鼓吹有「港獨」意涵的「完全自治」、「民主自決」，那只會令「一國兩制」走樣變形。