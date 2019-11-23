【區議會選舉】新登記年輕選民增近20萬　惟八成區年長選民佔多數

2019年區議會選舉今日（24日）舉行，全港413萬名登記選民將選出452名區議員。今年新登記選民人數破紀錄達39.3萬人，當中18至35歲新登記選民佔48%，遠多於佔11%的60歲以上人士，不同年齡層選民的投票取向將左右大局。 《香港01》比較整體選民數字，發現18至35歲選民僅佔24%，60歲以上選民則佔32%。452個選區中，近八成年長選民多於年輕選民，60歲以上選民佔比逾30%的選區共274個佔總數六成，18至35歲年輕選民佔3成或以上的選區則只有40個，佔總數8.8%。

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天恒邨人口減2000 新登記年輕選民逾千

按人數計算，2019年區選452個選區中，最多新登記年輕選民（18至35歲，下同）的選區為東涌滿逸、天水圍天恒、東涌逸東邨北；當中滿逸是新增選區、逸東邨北受改劃影響。

天恒選區由2001年入伙的天水圍公共屋邨天恒邨構成；按選管會預測，2019年區內人口為20,465人，比2015年的22,520減少2,000多人。該區今年新增年輕選民多達1,033人，而61歲或以上新增選民只有168人。現任區議員為工聯會陸頌雄，他今屆角逐連任，對手包括王百羽、陳嘉進、陳志成。

最多新登記年長選民（60歲以上，下同）選區則是沙田水泉澳、觀塘樂華南、觀塘安泰。其中樂華南是全港唯一一個新登記年長選民多於年輕選民的選區，區內新登記年長選民有317人，佔該區新登記選民的33%。今屆選舉樂華南沒有改劃，區內住宅主要為樂華南邨及秀茂坪紀律部隊宿舍，現任區議員是蘇冠聰，對手是李嘉恒。

年長選民多於年輕者 比例超整體年老人口佔比

不過，《香港01》查閱選民登記冊數字，發現整體選民仍以年老人口為主，55歲以上選民佔43%，60歲以上佔32%，而18至35歲選民僅佔24%，18至25歲只有9%。

而根據政府統計處數據，2019年本港60或以上人口所佔比例為30%，低於選民登記冊中60歲以上選民32%的佔比。

近八成選區年老選民多於年輕者

值得注意的是，452個選區中，年長選民佔比逾3成的選區共274個﹙即6成﹚，另有45個選區年長選民佔4成或以上；而年輕選民佔3成或以上的選區則只有40個﹙即8.6%﹚，只有3個選區年輕選民佔比達4成。全港一共有359個、即約8成選區中，年長選民多於年輕選民。

在274個年長選民佔比逾3成的選區中，有190個在2015年區選中由建制陣營勝出，75個選區由泛民候選人當選，8區由獨立候選人勝出。2015年區選431個民選議員中，有294名建制議員、119名泛民議員、8名獨立無黨派議員。

選區之最一：觀塘樂華年長選民佔比冠全港 其中，觀塘樂華南是全港年長選民佔比最高的選區，接近半數選民年齡超過60歲。其次為青衣盛康及觀塘樂華北，年長選民佔比均逾46%。

選區之最二：天恒、宏逸、逸澤年輕選民比例高 而最多年輕市民選民的選區多位於新界區，如天水圍天恒、宏逸、逸澤等，此三區在2015年區選中均由建制陣營勝出。