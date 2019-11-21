【區議會選舉】毛孟靜引消息：區選倘取消最快2021年才補選

區議會選舉將於本周日舉行，近日的激烈示威升溫，外界關注投票能否如期舉行。立法會議員毛孟靜表示，據她了解，政府若周日取消區選，最快要押後至2021年上旬才能安排再選，屆時區議會需真空約兩年時間，亦會影響2020年的立法會換屆選舉。她稱大家不要跌入疑似政府的圈套，被政府指因發生暴力、堵路、阻礙交通等而需取消選舉。

毛孟靜指有消息人士向她透露，政府一但取消選舉，最快要押後至2021年上旬才能補選。（資料圖片）



毛孟靜表示，若政府周日取消區選，根本不能押後至12月1日再選，因現時的社會氣氛難以在短時間內變得平靜。同時有消息人士向她透露，政府一但取消選舉，最快要押後至2021年上旬才能再選，其中一個原因是明年為立法會換屆選舉，政府難以再舉行另一場選舉。還有的是若12月1日作後備選舉日的話，政府就要修改《區議會條例》，屆時條例需在立法會三讀通過。在這情況下，區議會可能出現約兩年真空期，更導致六個立法會議席無法產生。

毛孟靜稱，或有人認為區議會選舉選來都沒任何作用，但她認為要「打入制度扳倒制度」，同時可運用區選資源，由基層做起服務市民。她希望大家不要跌入疑似政府的圈套，被政府指因發生暴力、堵路、阻礙交通等而需取消選舉。

內地及政制事務局局長聶德權早前表示，票站若受攻擊、受損，需暫停票站運作至情況適合再重開，如票站暫停投票逾一個半小時，涉事票站就需押後至12月1日後補。毛孟靜認為，若票站需要暫停一個半小時，預料屆時會有不少候選人就此提出選舉呈請。

政務司司長張建宗表示，政府會盡一切努力，希望區議會選舉能順利有序、公平公正地進行，亦期望大家為香港整體利益著想，令2萬個工作人員能準時抵達票站。

葉國謙曾稱：可能一至兩年都選不到



行會成員、民建聯前立法會議員葉國謙早前亦曾稱，若區選最終不能舉行，有可能一至兩年都選不到，並影響明年立法會6席的產生，包括超級區議員議席和由區議員互選的議席，若要重選需修改選舉法例。