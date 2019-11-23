【區議會選舉之最】誰人自動當選最多次？選舉竟然靠抽籤分勝負？

區議會選舉即將於本週日﹙24日﹚進行，本屆選舉締造多項紀錄，包括選民人數突破四百萬、候選人多達1,090人、無選區自動當選、參選人年齡高至79歲等。 今屆區選已是第11屆，區議會亦已有37年歷史。《香港01》特備「區選之最」，以數字回顧歷屆選舉。

▼完整區議會候選人名單如下▼

+ 15 + 14 + 13

最年長參選人

今屆區議會選舉中，年最年長候選人包括77歲的民主黨鄭則文（沙田恒安），以及79歲的新民黨蘇炤成（屯門三聖）。他們同為1999年至今的區選中（注：統計不包括未有提供年齡資料的參選人，下同）。

最年輕參選人

選管會要求候選人必須年滿21歲，即最年輕參選人至少要有21歲。《香港01》翻查資料發現，1999年至2015年的選舉中，共有17名21歲的候選人，惟全部均未有勝選。這些年輕參選者中，包括現任大埔區議員、新民主同盟任啟邦。1999年，21歲的他以民主黨身份參選落敗，其後在2003年當選並連任至今。

近年越來越人年屆規定年齡即參選，2015年有8名21歲參選人，而之前的換屆選舉中，通常每屆只有1-3名。今屆至少有8名21歲參選人。

而最年輕當選人方面，在此前的選舉中，共有3名22歲當選者，包括上屆選舉當選的沙田社區網絡黃學禮（沙田松田）。

自動當選最長紀錄

若選區內無其他候選人，唯一候選人將自動當選。上屆選舉共有68名自動當選區議員，一些區議員甚至多次自動當選。資料顯示，1999年至今五次換屆選舉，有四名區議員四次自動當選，分別為荔景周奕希、大埔滘陳笑權、黃大仙龍趣黃金池、淘大葉興國。當中除來當時來自泛民的周奕希，其餘三名議員均為建制派；而除黃金池外，另外三名議員均連續20年作為當區議員（四次自動當選及一次勝出選舉）。

周奕希是荔景區議員，早年為民主黨成員，其後於2015年初退黨，一度曾加入建制組織「新思維」，並為新界社團聯會名譽顧問，剛過去的區議會擔任區議會副主席。

今屆452個選區均有多於一個候選人參選，是回歸後首次每區均需舉行選舉。。

最長敗選紀錄

在1999年至今的區選中，前民協成員符偉樂是敗選最多次的候選人，一共參加六次換屆選舉，卻無一次勝出；除了在其長期服務的深水埗區（符曾於1990年在該區任區議員），符更曾出選過西貢及九龍城區。

屢敗屢戰區議員

也有人屢敗屢戰，終於當選。逸東邨南部郭平及沙田翠嘉李世鴻分別在敗選三次及兩次後，終在服務多年的社區當選。

長期建制區、泛民區

1999年以來長期由建制派擔任議員的小選區有139個，當中主要集中在議席較多的沙田區，有24個。而長期「泛民區」則有37個，主要位於葵青區，共和八個。

史上最長連任區議員

首屆區議會選舉在1982年舉行，有議員自當年一直連任至今。屯門三聖選區蘇炤成已連任10次，連續出任區議員近37年，蘇早年為獨立建制派議員，其後於2015年加入新民黨，現已年近80歲。

多次因選區改劃而「轉區」大廈

選管會每屆區選前均會因應人口等條件對部份選區重新劃界。今屆選舉一共改劃128個選區，有議員質疑某些劃界將一個屋苑分為成兩區並不合理。有大廈如荃灣石籬邨第11座更每次都遇上劃界，在2003年至2015年期間的選舉中，先由石籬選區，劃至大白田，再劃回石籬，後再劃至石籬北。

歷年最大票數差距

過往亦有候選人因得票相同而要抽籤決定當選人的情況。1999年坑口東選舉區中，得票較高的候選人劉偉章、溫怡忠同獲820票，溫在抽籤中勝出。2005年南區鴨脷洲北補選中亦有類似情況，兩名建制派候選人張錫容及趙烱成同取702票，張抽籤勝出並連任至今。

而2015年以最小票數差距勝出選舉的是獨立建制派議員歐立成。歐在華富南選區取得1,632票，以3票之差擊敗1,629票的民主黨黎熙琳。

歷年最小票數差距

過往亦有候選人因得票相同而要抽籤決定當選人的情況。1999年坑口東選舉區中，得票較高的候選人劉偉章、溫怡忠同獲820票，溫在抽籤中勝出。2005年南區鴨脷洲北補選中亦有類似情況，兩名建制派候選人張錫容及趙烱成同取702票，張抽籤勝出並連任至今。

而2015年以最小票數差距勝出選舉的是獨立建制派議員歐立成。歐在華富南選區取得1,632票，以三票之差擊敗1,629票的民主黨黎熙琳。

最多參選人的選區

以往最多候選人的情況，出現於2007年的尖沙咀東選區，五名候選人同分2,000多張選票，最高票的候選人只獲得687票；今屆亦有8區出現5人混戰的情況。

最多及最少議席區議會

不過，由於新界各鄉事委員會主席可自動成為所屬區議會的當議議員，加上當然議員後，元朗便是全港議席最多的區議會，共有45名議員。會議上，假設限制每人在一個議程上只有五分鐘發言時間，也需要3小時45分鐘才討論完畢。翻查元朗區議會的大會紀錄，通常一次會議時間約5-8小時。而全港議席最少的區議會是灣仔，只有13個議席，會議時間約1.5小時。