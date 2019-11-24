【區議會選舉】林鄭月娥：區選順利對社會回復平靜有正面作用

今日為2019年區議會選舉投票日，行政長官林鄭月娥早上8時半現身半山東選區高主教書院投票。她表示，相信今日會有平和有序的環境進行投票，又指過去數目香港社會相對平靜，希望安穩和平靜不只是為今場選舉，而是展示大家都不希望香港再陷於混亂局面。 被問到有較多年輕人投票是否反映年輕選民對政制不滿，林鄭月娥回應指，政府鼓勵所有選民出來投票，「今日多人出來投票當然是好的現象。」

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林鄭月娥身穿粉紅色外套現身，在政制及內地事務局局長聶德權陪同下，到達半山東選區高主教書院投票站。林鄭月娥指，今天是四年一度區議會選舉的大日子，呼籲全港選民勇躍投票，行使公民權利選出心儀的區議員。

林鄭表示，很高興知悉在早上7時半，有超過600個票站順利開展。她強調區議會是政府在地區行政工作的重要伙伴，無論是協助居民解決問題、推動地區工程或改善服務，區議員都扮演重要角色。在第6屆區議員於2020年1月1日上任後，政府承諾會加強和區議會的合作。

她表示，今年區議會選舉正值經歷社會動亂，面對的挑戰特別大，「很高興經過各方的努力，相信今日應該有一個平和有序的環境，讓選民可以投票選出心目中的區議員。」

較多年輕選民投票 林鄭：多人投票是好現象

記者問到早上有較多年輕人出現投票，會否反映年輕選民對政制不滿。林鄭月娥回應指，政府從來歡迎每位合資格市民登記做選民，並鼓勵所有選民出來投票，「今日多人出來投票當然是好的現象。」

她又指，區議會選舉是選出區議員為市民服務，每位市民都以此為準投票，致於選民的其他考慮，政府會尊重選民自己的取向。

林鄭月娥最後提到，過去數目香港社會相對平靜，很多市民在網上表達了很珍惜這種安穩和平靜，「希望這種安穩和平靜，不只是為今場區議會選舉的投票，而是展示大家都不希望香港再陷於混亂局面，希望能走出這個困局，讓我們可以重新出發。」她指，區議會選舉能順利進行，對於走出困局有一定正面作用。

張建宗：警員高姿態出現能加強「安全氣勢」

政務司司長張建宗於德瑞國際學校山頂校舍投票後表示，由7點半開始至今，暫時情況都是平和有序，冀情況能維持至投票完結。張建宗又指，這次的選舉非常重要，是民主的體現，希望透過公平、公正的選舉為香港帶來新開始，使整個社會都能重新上路。

被問到防暴警員於票站出現會否對選民造成壓力，張建宗稱警員在票站高姿態出現，能加強安全氣勢，強調安全有序是極之重要。對於政府能否保證今日不會中斷選舉，張建宗稱政府無意提早結束，重申政府極之重視公平、公開的選舉，希望情況能延續下去，使社會能夠向前走。張建宗又指，政府必定會尊重任何民主選舉的結果，「一定是溫度計」，認為政府會認真參考。