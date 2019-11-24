【區選2019】屯門樂翠票站人潮塞滿籃球場　八大漢貼身保護何君堯

屯門樂翠選區是今屆區選焦點之一，由惹火人物、爭取連任的建制派立法會議員何君堯，對戰民主黨盧俊宇。在樂翠選區的投票、路德會增城兆霖學校，有近百名選民排隊等投票，排滿了學校的小型籃球場。 早前遇襲的何君堯嚴陣以待，在湖翠路街站拉票期間，身邊只少有8名至10名便衣男子貼身保護，他們戴上黑超及藍芽耳機，但無穿助選背心及舉旗，疑是保鏢多次防止其他人走近，並東張西望戒備。何君堯解釋早前遇襲受傷，有必要設防。 何君堯嗌咪期間，有競選對手團隊及路過街坊大叫「721元朗」、「同黑社會割蓆」等，何君堯指「721事件」是遺憾，「但唔係最遺憾。」

何君堯今早落區拉票，身邊有多名便衣男子簇擁。（鄭秋玲攝）

投票激烈因「恐怖襲擊」激發

何君堯表示，早上投票率相對上屆較熱烈，他估計與過去幾個月的暴力事件有關，形容是在「恐怖襲擊」的氣氛，「激發了沉默大多數」他指要「撥亂反正」，並重提中大及理大衝突，指情況令人「心碎咗」。

他又指，區內特別多居民是紀律部隊和警察，要為他們打氣，又批評泛民無半句指摘「暴力」，指民主派的營救是「惺惺作態」。

疑是保鏢男子均有戴上耳機，並在何君堯身邊觀察。（鄭秋玲攝）

何君堯接受傳媒訪問期間，他的競選對手民主黨盧俊宇團隊及街坊提起元朗「721事件」，「同黑社會割蓆」等。何君堯指「721事件」是個遺憾，「但唔係最遺憾」，並列舉其他日子如「612」等，破壞程度更甚。

對於明顯增強保安，何君堯指有必要設防，重提自己早前受襲，「如果一把刀搞得掂嘅，使乜選舉。」據現場所見，何君堯身邊只少有8名便衣男子包圍，並防止其他人走近，另有2名便衣男子在幾步範圍外觀察周邊，何君堯最後在護送下乘座駕離開。

報稱獨立的蔣靖雯表示，早上去投票的人都有鮮明取向，她面對的競選對手一位爭取連任、一位有政黨資源，但指自己的頁面有高瀏覽次數。

盧俊宇表示，今早投票率增加，相信都是有利於非建制派，自己有信心可以當選。（鄭秋玲攝）

報稱獨立的蔣靖雯現身拉票。（鄭秋玲攝）

同區候選人盧俊宇表示，自己在反修例前已落區一年多，律師、民主黨何俊仁在該區有逾十年的地區經驗。對於何君堯的抨擊，他質疑對方是否真是有做到與暴力割蓆，包括警方執法、濫捕問題，以及721元朗襲擊事件中，何君堯與白衫人「搭膊頭」及講「辛苦哂」等都是無解釋到。

盧俊宇表示，今早的投票率有增，相信都是有利於非建制派，指自己有信心可以當選。對於該區有多戶是紀律部隊，盧俊宇意為除了職業及公務員身分以外，都會有其個人意願。他指出，網民早已呼籲要和平順利舉行區議會選舉，令選舉公平進行是政府責任。