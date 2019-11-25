【選舉結果】建制大敗　獲得4成總票數卻只贏得1成議席

2019區議會選舉大部份選區投票結果已經揭盅。在「反修例」風波下，區選分別被泛民和建制兩大陣營視為「反修例」及「反暴力」的民意對決。今屆投票率破歷史紀錄，並以建制大敗告終，由原本控制所有區議會，變成只能靠當然議員數目佔優保住離島區議會控制權，其餘17個議會均由泛民主導。截至11月25日早上10時的初步點票結果顯示，泛民一共贏得164萬票，建制取得118萬票，約為6:4比。而在上屆區選中，兩者票數比約為4:5。 民主派以這個票數，在全港已開票的450個選區中﹙截至11月25日上午10時﹚，暫贏得385席，而建制派僅取得57席，兩者席位比約為9:1。對比上屆選舉，泛民較上屆的120席多取265席，建制派今屆暫取得57席，較上屆減少逾200席。

「反修例」運動下，民主派區選告捷，泛民在全港一共贏得164萬票，建制派取得118萬票，得票比約為6:4，這個得票比例接近回歸初期立法會選舉中兩大陣營的「六四黃金比例」。而在上屆區選中，兩大陣營票數比約為4:5。

民主派以這個票數在全港已開票的450個選區中，贏得385席，較上屆至少多出265席；不但在17個區議會取得過半數議席，令建制在黃大仙、大埔、西貢區議會議席盡失。建制派今屆大敗，僅取得55席，較上屆至少減少逾200席。

上屆139白區 泛民今屆重取95個

早前有人發起「反自動當選行動」，呼籲有志服務社區的人士積極參選，防止個別選區出現自動當選情況。今屆區選歷史性地區區均要選舉。上屆選舉中，有68個自動當選選區，而泛民也因資源問題，於71個有競爭的選區中缺席，即在上屆431個選區中，泛民在當中139個沒有人參選。今屆選舉中，泛民在重取當中至少105個選區中。

今屆泛民建制票數差最大的選區包括有屯門兆置，由民主黨林頌鎧以4166票數差勝出；沙田博康，沙田區政趙柱幫以4119票數差距擊敗建制對手。暫時全港最高得票由大埔寶周炫瑋獲得，周以6657票，接近七成的得票率贏出。

逸東邨北改劃 泛民票急增

而泛民得票急升選區有離島逸東邨北，受改劃影響，泛民由上屆900票，升至今年的5306票，由民主動力方龍飛贏出；該區上屆區議員為工聯會鄧家彪，鄧今屆空降沙田水泉澳落敗。其次為西貢廣明，泛民票數由上屆1055票，大幅增加4185票至5240票，今屆由前民主黨成員柯耀林勝，莊元苳競逐連任失敗。