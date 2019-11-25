區議會選舉昨天（24日）曲終人散，民主派豪取385席，兼取得17個區議會的控制權，建制派則兵敗如山倒，僅取得59席。 縱使民主派大贏，不過也不少「悲劇人物」，其中有「地獄黑仔王」之稱的民主黨中委莊榮輝參選西貢「都善」選區，與將軍澳民生關注組李柏棠「撞區」，最終兩敗俱傷，同告敗選，這次也是莊榮輝第五次在區選落敗。

莊榮輝與林卓廷團隊合作無間，包括在沙田耀安選區當選的冼卓嵐（左一）、在中西區東華選區連任的伍凱欣（右一）。（資料圖片/羅君豪攝）

民主黨退黨風波 莊榮輝為關鍵人物

莊榮輝在2003年和2007年出戰中西區「堅摩」選區，不過兩屆分別以7票和148票之差落敗，2011年他轉戰「西環」挑戰當時初出茅廬的民建聯張國鈞，最終張國鈞以24票之差險勝莊榮輝當選。莊榮輝在2015年再次在「西環」挑戰張國鈞，以113票再次落敗。

及後莊榮輝由民主黨港島支部轉至新界東支部，協助黨友林卓廷參選立法會。去年8月，民主派新東支部爆出「雙牌頭」事件，觸發59人退出民主黨，莊榮輝為事件的焦點人物。莊榮輝當時欲於區選出戰西貢都善選區，惟與將軍澳民主關注組成員李栢棠「撞區」，其後有人在民主黨中委會提出，建議把將軍澳民主關注組列為「參政組織」，建議獲得通過，不容民主黨黨員同時擔任關注組成員，逼使關注組主席、跟隨劉慧卿多年的柯耀林退黨、兼任「沙田區政」召集人的丁仕元等「前綫系」成員退黨。

西貢「都善」選區經過一年多的拉鋸，最終仍未能經協調解決撞區問題，被角逐連任的張展鵬以2,568票，擊敗927票的李栢棠和1,741票的莊榮輝，也令莊榮輝五戰區選皆敗。莊榮輝在落敗後向支持者表示歉意，表示有負支持者和好友的期望，又指敗選必定由不少原因導致，他會深深檢討，「給我一些時間吧！」

盛康點票過程惹爭議

建制派雖然在選舉中大敗，但也有「接棒」成功的例子，民建聯梁嘉銘過去在葵青興芳區三戰民主黨吳劍昇均落敗，他今年轉戰盛康區，欲從父親梁偉文「接棒」，最終梁嘉銘以114票之差擊敗民主派趙寶琴，不過點票過程惹起爭議，票站主任將500多張問題票裁定有效，令趙寶琴由領先最終變落敗。趙寶琴選後表示不會放棄爭取權利，包括考慮提出選舉呈請。

梁嘉銘過去在葵青興芳區三戰民主黨吳劍昇均落敗。（民建聯fb）