【區議會選舉】泛民建制得票六四比　學者指泛民選立會非十拿九穩

區議會選舉昨天（24日）曲終人散，民主派豪取385席，兼取得17個區議會的控制權，建制派則兵敗如山倒，僅取得59席。民主派表面看似大勝，惟以總票數和得票率而言，泛民取得約57%選票，建制派則取得約41%選票，重回傳統的泛民建制黃金「六四」比。 港大社會科學學院講師丘梓勤分析指，泛民在區選取得壓倒性勝利，重要緣於區選選舉制度為單議席單票制，去到比例代表制的的立法會選舉，民主派並非十拿九穩。

丘梓勤以立法會議員何君堯為例，指他雖然失落區議會議席，但仍能保持基本盤，甚至有票數增長的情況出現。(曾梓洋攝)

民主派在今屆區議會選舉全面報捷，攻池略城般奪得385個議席，合共取得160萬選票，佔總票數的百分之五十七；建制派雖然大敗，但仍取得約120萬票數，佔總票數的四成。

港大社會科學學院講師丘梓勤表示，黃金「六四」得票比例較為適用於立會選舉，因立會政治意味較重，而區選主要集中於地區議題及其他因素。

丘梓勤稱「六四」比例為概括的說法，舉例指泛民投票率為52%，建制的有48%，也可稱為六四比。

他指出，泛民投票率由53%增至58%，雖然只增加5個百分點，但在高投票率加上單議制單票制下，令泛民的議席大幅增長，不過他認為建制派成績亦非大敗，以立法會議員何君堯為例，他雖然失落區議會議席，但仍能保持基本盤，甚至有票數增長的情況出現，只不過增長不夠民主派多。



丘梓勤又指，雖然泛民區選壓倒性勝利，惟在立會選舉並不是十拿九穩。特別是這次主張無大台，多個素人組織冒起，在配票策略上，他們未必會在立會選舉中讓路，有機會與傳統泛民政黨分薄票源。