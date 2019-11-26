【逃犯條例】擬設獨立檢討委員會　林鄭fb再解釋：是對事不對人

建制派受反修例風波影響，在區議會選舉中大敗。特首林鄭月娥早上出席行政會議前被問到會否讓步，就近月事件成立獨立調查委員會，她以英語回應時表示會參考其他地區經驗，特別是英國2011年的騷亂事件，成立獨立檢討委員會 (Independent Review Committee)。 她下午再在社交媒體發文，強調檢討是「對事不對人」，又指政府正物色社會領袖、專家及學者，希望能早日啟動有關工作。

林鄭月娥在FB表示正籌備成立獨立檢討委員會。 (林鄭FB截圖)

林鄭月娥下午4點再在社交媒體發文，指她提出籌備成立獨立檢討委員會引起了一些討論。林鄭解釋，她並非首次提出要檢討香港社會深層次問題 ，指自己在9月4日公布的四項行動之一，就是參考英國在2011年8月騷亂後成立的Riots Communities and Victims Panel的做法進行獨立檢討。

林鄭月娥強調，檢討是「對事不對人」，希望透過尋找成因，避免重蹈覆轍，加强社會的凝聚力。又指政府正物色社會領袖、專家及學者，希望能早日啟動有關工作。

民間一直要求成立獨立調查委員會，調查包括警察在內的暴力行為，但政府一直礙於警隊強烈反對，擔心打擊士氣而未有成立，未知林鄭是否因為「獨立檢討委員會」可能觸動警隊神經，故在網上強調委員會是「對事不對人」？

經民聯立法會議員梁美芬歡迎成立騷亂委員會，但希望政府在一星期內宣布成立細節，以及獨立檢視的內容，因為現時社會較「和平」，若拖太久會有變數。民主黨主席胡志偉批評，成立獨立檢討委員會「不倫不類」，企圖迴避市民成立獨立調查委員會的訴求，強調必須要調查警暴，並檢視所有負責官員的政治錯誤。