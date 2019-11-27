【11.27理工】林大輝：校方最後一天入校搜索　促警方解封和撤離

「理大圍城」踏入第11日，校園內仍有少量人士留守，理大校方昨早派出50人到校園尋找留守者，以勸他們離開。香港理工大學校董會主席林大輝今（27日）出席港台節目《千禧年代》時表示，校方今日會再進入校園搜索，人數將增到9至10隊，但預料會是最後一日作搜索。 林大輝預料，現時只餘少數，甚至個位數字的留守者，相信他們非激進的示者威，不會再進行破壞；促請警方盡快解封現場及撤離，讓校方能夠進行復修工作。

林大輝表示，校方今日會再進入校園搜索，人數將增到9至10隊，但他預料會是最後一日搜索。（資料圖片/羅君豪攝）

林大輝表示，校園的衞生情況越來越差，不同設施遭破壞，亦在校園發現不少汽油彈，每次進入校園都感痛心。他又指，校方已開始準備復修功夫，只要警方解封校園，就會馬上進行修補工作。

林大輝：若擴建工程撥款不獲通過 影響深遠

對於政府早前抽起理工大學擴建工程項目撥款申請，林大輝稱聽到消息後感震驚。他指有人稱文件上細節出問題，亦有指建制派認為教育機構導致亂局故反對撥款。林大輝表示，若細節問題政府應立即跟進，如是建制派反對則希望他們認清事實，整件事的始作俑者是政府，「黑狗偷食白狗當災」，強調稍後會與建制派了解事件。他又指，若撥款不獲通過將會深遠影響。

林大輝稱過去六個月風波卻沒人需問責，他稱一早認為律政司司長鄭若驊應問責下台，惟對方仍然「得意洋洋」。（資料圖片/余俊亮攝）

林大輝：鄭若驊一早應問責下台 惟對方仍「得意洋洋」

周日的區議會選舉泛民取得逾300個議席，林大輝稱選前大家都看淡建制派選情，沒想到「兵敗如山倒」，他認為因建制派過去同政府「走得太近」，希望建制派會檢討這次事件。他又指，泛民的施政手法、目標與政府南遠北轍，為現屆政府餘下任期感擔心。對於特首林鄭昨日表示會考慮成立獨立檢討委員會，林大輝支持但同時促對方謹重考慮設獨立調查委員會，強調兩者可同時進行。

林大輝又提到，香港經常強調問責精神，但過去六個月風波卻沒人需問責，他稱一早認為律政司司長鄭若驊應問責下台，惟對方仍然「得意洋洋」。林大輝稱，多個建制派政黨輸得一敗塗地，即使領導層被挽留，都應該問責請辭，他更稱公民力量和新民黨這次在區選中被「滅黨」，沒可能沒人需問責。