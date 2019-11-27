【紅隧重開】謝偉銓倡港鐵、巴士半價三個月　補償市民塞車之苦

封閉十多日的紅磡海底隧道今日（27日）清晨5時恢復通車，立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓提出，政府應考慮透過提供資助，讓港鐵、巴士等所有公共交通工具減免一半收費一段時間，例如為期3個月，當作加碼紓困措施，補償市民過去幾個月來坐車「時塞時停」的苦況。

2019年11月27日，紅隧恢復行車，早上9時左右，車龍依舊。（羅君豪攝）

批張建宗「無計論」不負責任

立法會交通事務委員會成員謝偉銓表示，紅隧因遭嚴重破壞而封閉多日，令市民只得兩條過海隧道使用，嚴重影響過海交通，令市民叫苦連天，紅隧今早重新開通後秩序大致良好，大家都鬆一口氣。

對於張建宗昨稱若有示威者再破壞紅隧設施，政府亦「無計」，他批評張建宗言論非常不負責任，認為政府有責任保護紅隧等由納稅人出錢興建的重要交通基建，避免再受堵塞及破壞。

他又提出，政府可考慮透過提供資助，讓港鐵、巴士等所有公共交通工具減免一半收費一段時間，例如3個月，當作加碼紓困措施，補償市民過去幾個月來坐車「時塞時停」的苦況。他認為，今次事件反映現時只有三條過海隧道並不足夠，他一直要求政府就興建第四條過海隧道做研究，希望政府立即啟動工作。