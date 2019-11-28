【區議會選舉】胡錫進籲內地民眾要有信心　「香港永遠變不了天」

區議會選舉塵埃落定，建制派陣營重挫。內地《環球時報》總編輯胡錫進在自己的清談節目中表示，很多內地觀眾對選舉結果表達不滿，認為香港事情有點拖沓、止暴制亂進展得不痛快，反對派卻擴大了地盤。然而，胡錫進強調「暴徒」及其支持者沒有能力破壞國家對香港的憲制控制力，香港憲制在《基本法》下仍固若金湯，呼籲內地民眾要有信心，因為「香港永遠變不了天」。

胡錫進在自己的清談節目《胡侃》中談論香港區選結果。他說，在內地高度關注香港的情況下，這結果在互聯網引起大量議論，很多人對此表達不滿，「也存在一些情緒」；但他認為這是非常正常的，因為「大家都是一片愛國心，也希望香港好」，內地輿論在香港問題上「可以說充滿了正能量」，並建議從3個角度審視香港問題：

1.國際大視角

胡錫進認為，香港社會的資本主義制度，決定了她與西方在很多方面是相通的，西方對香港輿論場尤其有很強的影響力；修例風波原本是香港內部事務的一個爭議，能夠釋放出如此大的破壞性能量，與美國轉為推行強硬對華政策，有著戰略層面的聯繫。他指出，從這個意義上說，中國解決香港問題在很大程度上是處理中美和中國關係的一個回合，內地人民必須接受這個回合，在今天變得比之前有了更大的挑戰性，內地人民要正視這種變化，並以更加堅定、成熟的態度，應對新的局面。

2.「一國兩制」角度

胡錫進稱，香港與內地處在不同的制度中，有著與內地不同的線索和邏輯，內地人民看到香港的問題顯得拖沓（粵音：踏；意指拖泥帶水）、不痛快，但必須說，這就是「一國兩制」，中國需要在《基本法》的框架內盡量影響香港事態的健康發展，同時要有那裡還是會有些走偏的思想準備。

胡錫進表示，香港與內地處在不同的制度中，有著與內地不同的線索和邏輯。（資料圖片／高仲明攝）

3.事情本身角度

胡錫進謂，這包括香港的事情究竟有多大、是否已經失控、後果會是甚麼等等，香港的法治被破壞，事態很嚴重，這是毫無疑問的，但必須說，「止暴制亂」首先是香港社會的責任，現在暴徒們很大程度上是「鬧給國家看」，美國和西方一些勢力之所以很興奮，也是因為覺得這讓北京很難受，國家當然為香港的混亂而難過，但在「一國兩制」的體制下，內地社會的難過不能代替香港社會的難過，不能把「香港有很多人高興著」，內地人民卻把他們應有的那部分難過承擔起來，這樣的難過會變得沒有意義，成為政治負擔，很難轉化成「止暴制亂」的實際力量。

他表示，需要看到國家對香港的憲制控制力，沒有受到任何損害，暴徒及其支持者沒有能力破壞它，基本法下的香港憲制固若金湯，不能因為看到香港區議會選舉的結果就認為香港變天了，香港永遠變不了天，「我們對此要有充分信心，內地人民或許用不著太著急，讓我們把心態放得更平一些，在香港問題上既積極有為，也接受『一國兩制』所導致的鞭長莫及。那樣的話，內地公眾看著香港的事情，就能多一些從容。」

內地網民反應不一：

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

「五十年不變，不代表五十年不管。」

「中央不能放任香港局勢拖沓並亂下去，否則會成為內患，中華民族復興的絆腳石。」

「我們的不滿，大都是質疑為什麼香港發展到了這一步？應該由誰承擔責任？」

「不同意老胡的觀點，我覺得內地人從香港事件中不該自我安慰，不該用阿Q精神來麻木自己，我們應該要現實一點，要成長一點。中央在香港除了軍事控制力外，政治、司法、立法、教育、媒體、群眾工作等全部處於劣勢。也就是說除非發生戰爭，否則中央在香港的政策就是不能推動，改革就是進行不了。」