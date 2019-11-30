陳弘毅：若北京感國家安全受威脅　或會調整一國兩制

《基本法》委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅表示，2047年後香港是否應該繼續實行「一國兩制」，取決於未來10年至20年「一國兩制」在港的運作理想與否，他又認為中央政府對香港是出於善意，才以一國兩制作為手段，令香港在經濟、人權和法治等方面不會出現倒退，而非想「整死」香港。

陳弘毅出席一個座談會時指，不覺得中央想走極左的高壓路線。（中央社）

「一國兩制」須要同時有利中國及香港 不可危害國家安全

陳弘毅出席一個座談會時指，不覺得中央想走極左的高壓路線，香港仍然擁有相當高的人權、法治、司法獨立，擁有很大自由活動空間。而「一國兩制」要繼續運作下去，必須要同時有利中國及香港，若北京認為制度會令香港出現危害國家安全的事，或會改變原有政策，因此，社會須要反思制度如何能繼續運作。

香港與中央、建制與非建制派，都必須透過溝通和對話走出困局，互相尊重彼此。（高仲明攝）

兩方必須加強溝通 互相尊重

他又表示，香港與中央、建制與非建制派，都必須透過溝通和對話走出困局，互相尊重彼此，否則只會繼續惡性循環，衝突不斷，危害香港發展。陳弘毅表示，無可能預測2047年中央對香港的取向或做法，因為未來30年中國在政治及經濟上會有何變化存在太多變數。