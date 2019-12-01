【區議會選舉】灣仔民主派聯署　促政府煞停天價摩頓臺工程

區議會選舉上周落幕，民主派取得逾380個議席，其中民主派在灣仔區議會取得九席，取得區議會主導權。現任灣仔區議員楊雪盈聯同8名灣仔候任區議員發起聯署，要求政府煞停造價1.4億、只能容納250人的灣仔摩頓臺活動中心工程。

落成後的活動中心只能容納250人。（楊雪盈Facebook圖片）

指摩頓臺排球場使用率一直高企

灣仔摩頓臺活動中心工程惹起極大爭議，在民主派立法會議員反對下，去年6月一度於立法會工務小組委員會否決，不過政府修改設計後再度「闖關」，民主派議員對摩頓臺項目提出質疑，民政事務局局長劉江華當時稱區議會不反對工程，撥款最終在建制派支持下獲得通過。



一直反對撥款的楊雪盈聯同8名灣仔候任區議員發起聯署，並致函民政事務局，要求中止於摩頓台興建社區會堂的工程。他們指摩頓臺社區會堂面積狹小，計算平均呎價，卻是天價工程，而現有摩頓臺排球場使用率一直高企，又指現有合併重置方案衍生的問題甚多，並不能滿足市民需求。

他們又指出，受佔地及成本所限，會堂設計小於標準，無法進行球類活動，形容工程耗費1.4億元公帑，效益顯然不彰。他們促局方必須在新一屆區議會開始前回應，盡快在工程未全面動工前中止，否則他們將於區議會動議中止項目。