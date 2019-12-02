港府15年來首個財政年度錄赤字　陳茂波：香港經濟步入衰退

財政司司長陳茂波表示，香港上半年經濟按月增長0.5%，近月受本地社會事件及暴力衝擊的嚴重打擊，經濟情況急劇惡化，香港第三季GDP按年收縮2.9%，是自2009年以來第一次出現按年下跌，並連續兩季出現負增長，顯示香港經濟已步入衰退。 他又指，香港經濟環境轉差，稅收及賣地收入減少，加上年中推出紓困措施，政府將在今個財政年度錄得財政赤字，是15年以來首次。

陳茂波指，政府未來會繼續以前瞻性的理財政策為市民紓困和進行投資。(資料圖片/余俊亮攝）

財政司司長陳茂波今(2日)早上出席立法會財經事務委員會會議，報告香港經濟情況，他指由於環球製造業及貿易活動放緩，本地貨物出口於第三季實質跌幅擴大至7.1%，十月分貨量顯著下跌一成。

在訪港旅遊業方面，服務輸出大幅下滑13.8%，是自2003年第二季以來最大跌幅。本港內部需求於第三季明顯轉差，私人消費在逾十年以來第一次下跌，跌幅達3.4%。經濟信心低迷，整體投資開支跌幅達16.3%。

陳茂波指，由於經濟環境轉差，稅收及賣地收入減少，加上年中推出紓困措施，政府將在今個財政年度錄得財政赤字，是15年以來首次。他強調政府有足夠財政儲備，財政狀況仍然良好，未來會繼續以前瞻性的理財政策為市民紓困和進行投資，確保財政資源用得其所和保持財政狀況穩健。

樓市方面，陳茂波指受社會事件、中美磨擦及環球經濟轉弱影響，樓價於五至十月回軟，十月樓價較五月高位回落5%，但與去年底比較仍有約4%的升幅。