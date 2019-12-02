跨黨派質疑禁加熱煙　煙民黃定光：衍生黑市交易　製造犯罪機會

《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》委員會今日（2日）召開會議，討論有關禁止進口、製造、售賣電子煙及加熱煙等新式煙草產品。席間多名議員表示同意全面禁止電子煙，惟認為加熱煙性質有異，不應全面禁止售賣及進口。條例草案委員會主席、工聯會郭偉強亦指不同意「攬炒」，很多議員對全面禁止電子煙有共識，詢問局方回否考慮分拆電子煙及加熱煙處理。 會議開始前，全港報販大聯盟、加熱煙關注組等團體在立法會外請願，要求政府規管而非全面禁止售賣加熱煙。立法會跨黨派議員分別接過請願信，包括自由黨邵家輝、張宇人、民主派區諾軒、梁耀忠等。

政府今年向立法會提交法案，倡全禁電子煙、加熱煙，但遇到阻力，隨時流產。（資料圖片）

政府：加熱煙物質毒性未明 泛民：催淚彈也未明

民主派、建制派議員在會上均質疑政府毋須將加熱煙全面禁售，自由黨批發及零售界議員邵家輝指，電子煙及加熱煙是不同的產品，批評草案將兩者綑綁，質疑政府的結論與其引用的資料背道而馳，「講啲唔講啲」，身兼行會成員的自由黨主序張宇人亦批評政府的做法混淆視聽。

街工梁耀忠認為，政府提出禁售而不禁食新式煙草產品，只會形成黑市，或令煙民轉投食傳統煙。本身是「煙民」的民建聯黃定光更形容，政府此建議是「製造犯罪機會」，並認為會影響報攤生計。區諾軒則指，政府不應抹煞社會營商及吸煙的自由，認為煙民要為自己的健康負責，認為應該規管而非全禁。

食物及衞生局副秘書長阮慧賢回應指，全面禁止新式煙草產品能保障公眾健康，及遏止需求，令新式煙草產品無法流行，市民不容易接觸產品。她指現時規管香煙的方式，無法規管吸食新式煙草產品，若只規管而非全禁，本港控煙工作將前功盡廢。衞生署控煙酒辦公室主管封螢表示，加熱煙內有很多物質的毒性未明，所以沒有理據指加煙熱的危害較傳統香煙低，因此提出全面禁止新式煙草產品。

人民力量陳志全質疑，催淚彈的成份及毒性都未明，為何不禁止使用催淚彈。民主黨尹兆堅說，不介意全面禁所有煙類產品，但質疑為何政府不同時全面禁止傳統香煙，只是禁止加熱煙及電子煙。

黃定光慨嘆年初即使仍有大批遊客，仍難以經營、十室九空，近月再發生社會事件情況更加壞，無計可施。（資料圖片）

全港報販大聯盟主席廖社青表示，近月反修例風波令本地及訪港顧客消費大減，報攤亦受影響，營業額較往年大跌四至五成。他指收到1000份業界聯署，要求政府允許商販在合理規管下販賣加熱煙，而非一刀切禁售或變相鼓勵市民從非法渠道購買。加熱煙關注組成員盧啟律表示，關注組曾向逾500名市民進行意見調查，指9成7受訪市民認為全禁方案無助市民戒煙，反而會將加熱煙用家推向地下市場。他認為加熱煙不比傳統香煙更有害，認為政府應該將加熱煙產品與傳統香煙的規管方案看齊。