鄭若驊跌倒受傷半個月仍未復工　律政司：鄭接受手術後放病假

律政司司長鄭若驊上月14日在倫敦出席特許仲裁學會所舉辦的講座「Alexander Lecture 2019」期間，遭到數十名反對修例的示威者包圍推撞，不斷指罵其是「殺人犯」，混亂中鄭若驊跌倒，要由工作人員護送離開，鄭若驊事後報稱左手手腕「甩骱」兼骨折，需3個月至1年才能康復。 律政司發言人回應指，鄭若驊早前在倫敦被推跌受傷，接受手術後現時正放病假，期間仍然繼續處理公務，但有部分工作因鄭尚未完全康復而不能處理，例如出席活動等，強調若有進一步消息，鄭會適時公布，不過未有透露鄭目前是否已回港。

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民望一直低迷的鄭若驊至今仍未復工，有傳她仍在英國未返港。律政司發言人回應指，鄭若驊早前在倫敦被推跌受傷，接受手術後現時正放病假，期間仍然繼續處理公務，但有部分工作因鄭尚未完全康復而不能處理，例如出席活動等，強調若有進一步消息，鄭會適時公布，不過未有透露鄭目前是否已回港。

鄭若驊在受傷後發聲明，嚴厲斥責有關暴徒令她身體受到嚴重傷害，譴責一切以追求政治理想為藉口，剝奪他人合法權利的暴力及激進主義，又指這並不符合香港及任何文明社會的利益。

特首林鄭月娥事後亦強烈譴責襲擊行為和對事件感憤慨，她批評襲擊行為野蠻，超越文明社會底線，期望當地警方積極跟進，將涉案者繩之於法。