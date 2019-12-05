【區議會選舉】兩年改選正副主席　泛民靠禪讓　倡簽承諾書免內鬨

區議會選舉上周曲終人散，民主派取得逾380席兼17區區議會主導權，泛民內部近月積極協調各區區會正、副主席人選，其中在葵青、西貢、油尖旺等地區，有資深泛民提出引入「2加2」機制，兩年改選一次區會正副主席。 翻查相關法例，根據《區議會條例》62(5)條列明：「在不抵觸第64(1)條的規定下，主席及副主席須於其擔任區議會議員的期間，擔任主席及副主席職位」，意味正、副主席做足四年之規定是基於《區議會條例》，若要更改需經立法會修例。故此，「2加2」機制需透過正、副主席辭去職務，才能觸發改選，民主派內部有聲音認為各黨派應簽署承諾書，避免「2加2」引起不必要的內鬨。 盛傳出任葵青區議會主席的民主黨元老單仲偕認為，民主派應講「江湖道義」，協議書引致不必要的風險。曾擔任區議員多年的民主派立法會議員區諾軒認為，各政團就「2加2」達成契約能避免不必要的糾紛。

有資深泛民提出引入「2加2」機制，兩年改選一次區會正副主席。（資料圖片／張浩維攝）

民政專員負責主持選舉

民主派近期忙於協商各區區議會正、副主席人選，根據《區議會條例》，出任正、副主席的議員，薪金為一般區議員分別為每月67,900元和50,925元。不過據了解，民主派達成共識，正、副主席會把額外薪金捐出，支援反修例運動的被捕人士。為了讓更多區議員取得主持會議的經驗，有資深泛民提出在各區引入「2加2」機制，兩年改選一次區會正副主席。

曾擔任葵青區議會主席多年的單仲偕指出，根據《區議會條例》62(5)條列明：「在不抵觸第64(1)條的規定下，主席及副主席須於其擔任區議會議員的期間，擔任主席及副主席職位」，意味正、副主席做足四年是基於《區議會條例》。與此同時，民政事務專員必須決定舉行首次會議的時間、日期及地點並通知議員，專員必須主持區議會的首次會議，直至主席及副主席選出為止。

單仲偕指出，《區議會條例》修改難度高，若要觸發正、副主席改選，民主派兩年後透過自動辭職，「禪讓」正、副主席一職。

范國威認為可引入「2加2」制度，但建議各黨派簽署協議書，確保改選可順利進行。。（資料圖片／梁鵬威攝）

范國威倡簽承諾書

第六次當選西貢區議員、新同盟立法會議員范國威早前認為，西貢區議會可引入「2加2」制度，他亦指出，根據法例，無法在今次正、副主席選舉舉行前修改有關規例，加上修改法例或需一段長時間，亦會有來自政府的阻力，故兩年後正、副主席需自行辭職而啟動改選程序，他建議各黨派簽署協議書，確保改選可順利進行。

單仲偕：泛民應講江湖道義

單仲偕認為，民主派應講「江湖道義」，兩年後自動辭去職務觸發補選，他相信民主派有默契，他解釋指，過去民主派初選也是透過口頭協議達致共識，信守承諾。單又認為，無簽署承諾的需要，若有民主派區議員破壞承諾，誠信自然會破產，加上協議書或引致不必要的風險，因正、副主席職位或涉及議員薪金和收入。

區諾軒則認為，各政團應就「2加2」機制簽署承諾書，「唔知兩年後政黨政治形勢係點，泛民內部（競爭）可以鬧得好大件事，如果第一日立約提出承諾，都會係一個好嘅慣例。」

對於單仲偕擔心引致不必要的風險，區諾軒認為承諾書不涉金錢瓜葛，認為政團達成契約能避免不必要的糾紛，「如果今日民主派推舉世某人做主席，但如果兩年後有人覺得某人出賣民主、票債票償佢，某人做區議會主席其實係基於民主派之間嘅立約。」