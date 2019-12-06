【人權法案】陳茂波反駁胡志偉：要求外國制裁香港才出賣港人利益

立法會4個事務委員會今早(6日)召開聯席會議，討論近日社會事件及《香港人權與民主法案》通過對香港經濟影響。 財政司司長陳茂波表示，香港經歷前所月見的動盪，影響各行各業，對零售餐飲業尤其嚴峻，本港經濟在第三季急速惡化。對於美國通過《香港人權與民主法案》，陳茂波指政府反對外國政府及議會，以任何形式干預香港事務，他又批評有人同國家制裁香港串連國際，出賣港人利益，損害國家尊嚴。

工商事務委員會、經濟發展事務委員會、財經事務委員會，以及資訊科技及廣播事務委員會，今早召開聯席會議。

會上，民主黨主席胡志偉指責政府出賣香港，「香港人緊張自身的民主、人權、自由受到保障，不希望政府鎮壓，用警暴鎮壓社會，希望能找到一個和平方法解決問題，你就指這些是出賣香港，你就是真正出賣香港的官員」。

民建聯主席李慧琼則認為，在大國博奕之下，香港不幸成為棋子，「美國好肯定在爭取中美貿易戰談判中，攞多一些頭籌碼，爭取最有利於他們國家的談判結果，主席，講真，美國人點會幫我哋手去保護香港的人權民主，大家都明白，目前大國博弈關鍵在於取得自己的利益」。葛珮帆更表示，有人要求美國制裁香港，是漢奸行為。

陳茂波批評有人同國家制裁香港串連國際，出賣港人利益。(資料圖片)

出席會議的陳茂波表示，「不同意在過去幾個月內，出現警方鎮壓這些示威活動的情況，我覺得這是同客觀事實不符」，他又批評現時仍四出找其他國家去制裁香港的人，才是出賣香港人的利益。他又指，10月曾經到訪美國，與當地官員、智庫及商界接觸時，對方有透露對香港現時出現的暴力衝擊情況表示擔憂，會影響外國企業調派人員到港工作，以及人員的人身安全，會研究與不同國家的經貿辦進行遊說工作。