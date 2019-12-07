愛國護港大集會　有記者被圍、被罵、被踢

有愛國團體今日（7日）下午在灣仔港灣道公園舉辦集會，質疑11月24日舉行的區議會選舉不公，要求重新點票。 活動有大批手持國旗人士參與，同時有大批記者到場採訪。在場人士多次指罵記者為「黑記」，要求交出手機及相機，甚至有人追打記者。

《香港01》記者採訪拍攝人士時被圍

集會主辦單位一直強調和平，反對私了，但活動中有一名男士被集會人士圍困，《香港01》記者希望採訪他的時候，被大批集會人士圍堵，拿出記者證時被質疑是該名男士的同黨及假記者，又有人大罵「黑記」，之後有數名女士推撞《香港01》記者。最後，一名《無綫電視》記者前來協助時，亦同樣被圍，即使回到集會台前仍有人大罵「黑記」。

及後在場記者回到集會台前，但在場仍有人大罵「黑記」，集會負責人表示一場誤會並表示歉意。

《香港01》攝影記者亦被人騷擾，相機貼上標籤。

浸大記者被追打 端傳媒被要求交出相機

多間傳媒的記者亦被無理對待。浸大編委記者被集會人士追打，並被人踢中背脊。《端傳媒》攝影記者被大約20人包圍，部份人士說廣東話，亦有部份人說普通話。這些人士要求《端傳媒》攝記交出相機和手機，讓他們查看相片，其他大會糾察來到向《端傳媒》攝記致歉。

《端傳媒》指出，現場人士多次推撞及驅趕記者，又罵記者為「黑記」。

據《香港電台》報道，《大公報》攝影記者亦被包圍，有人質問「記者大晒呀」。