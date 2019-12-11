【逃犯條例】法庭斥200多人同日提堂惹混亂　鄭若驊：已汲取教訓

警方上月包圍理工大學，結果有逾千人被捕，242名被告於同一日提堂，令司法機構要安排多個法庭同時開庭處理，當中出現警方未準備好控罪文件的情況等，有裁判官直斥控方表現極不理想，浪費法庭及律師時間。 律政司司長鄭若驊今早(11日)到立法會就事件解釋，稱法例規定警方在被捕人士拘留時間內，切實可行的範圍內盡快將被告帶到裁判官席前。故律政司盡快將被捕人士帶到裁判法院。她表示，律政司已就相關安排作內部檢討，一旦發生同樣情況，會考慮採用更方便有效的措施，令司法程序更暢順執行。

被問到會否增設律政司人手，鄭若驊表示律政司内部有專責負責公眾秩序的隊伍，已安排曾在隊伍內工作人士協助參與檢控決定工作。不排除有需要時會調牌部門内其他人手協助處理現時的工作，並會考慮適當情況下會外判給大律師或資深大律師進行法庭訴訟。

鄭若驊拒答會否下台。(張浩維攝)

公民黨楊岳橋追問，控方在準備不足的情況下提交多名被告上庭，「到底是警方的責任還是律政司的責任？」鄭重申，律政司、警方及法庭互相配合，安排處理被告人數，當中需要幾方溝通。她表示律政司已汲取教訓，下次會依照裁判司數量安排被捕人士上庭。

拒答會否下台

另外，民主黨鄺俊宇問鄭若驊作為香港民望最低的局長，會否鞠躬辭職。立法會主席梁君彥指司長可以自行決定是否回答，鄭回應「我選擇不回答，多謝」。