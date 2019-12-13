【逃犯條例】外甥女郭佳怡拍片講反修例　唐英年：言論屬個人意見

全國政協常委唐英年姪女，現正於美國發展的舞台劇作家及演員郭佳怡（Stefani Kuo），早前拍片講述近半年香港反修例運動的情況，又批評美國為了投資、貿易及經濟發展不斷討好中國。 唐英年今日透過發言人回覆：「她是唐英年的外甥女，言論屬其個人意見。」

唐英年姪女郭佳怡（Stefani Kuo），早前拍片講述近半年香港反修例運動的情況。(網上截圖)

片中，郭佳怡提及科大生周梓樂於尚德邨停車場墮下身亡，以及15歲女生陳彥霖被發現浮屍於油塘海面等事件，並指在港的父親有傳有關反修例運動場的示威活動的片段及文章給她，「他說他很期待我今年寒假回家」，同時又叮囑她回港後不要外出，「外面很危險，只會找死」。

她又批評美國為了投資和貿易，「發展經濟和NBA」而不斷討好中國。最後郭佳怡發表一首英文新詩，希望美國人支持，保護她出生成長的香港。

郭佳怡為唐英年及太太郭妤淺的外甥女，出身紡織大王世家，祖父正是「香港一代線王」郭正達，並由父親郭大熾繼承。2010年12月，兩個香港家庭到北海道自駕遊度聖誕，不幸發生車禍造成兩死一重傷，其中一名九歲死者，為郭佳怡的妹妹郭佳瑋。

郭佳怡母親林夏如的現任丈夫何漢理（Harry Harding）是美國知名的中國問題專家，曾擔任前總統克林頓特別國家安全顧問。而姑丈唐英年早前被傳有意再戰特首選舉，亦已澄清無意參選。