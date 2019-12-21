譚耀宗：民生問題加政治煽動致今日局面　王振民：立23條勢在必行

全國人大常委會委員譚耀宗今日（21日）出席《環球時報》年會時指，香港面對的是民生和立法問題。香港回歸後出現不同的民生問題，住屋、工資的問題未有解決，加上現時外國勢力或明或暗都有動作，有人在政治層面上煽動，演變成深層次矛盾，引致香港現時的風波。

民生問題未解決 演變成深層次矛盾

譚耀宗指，香港回歸後，文化和工作制度都與內地不同，都需要時間互相適應，而且民生的問題未有解決，就變成了深層次的矛盾，「有人說是房屋的問題，有些人說是青年人沒有向上流動的渠道，大學生工資跟10多年前差不多。深層次的矛盾再加上政治層面的煽動，就發生了現在當前問題。」

王振民表示立23條勢在必行。（資料圖片）

立23條勢在必行 保障國家安全

譚耀宗亦指，普選及基本法23條立法這兩個重要問題，由起草基本法到現在都未能妥善解決，一直爭論到今天，他認為香港近半年的風波都與這兩個問題有關係。

中聯辦法律部前部長、清華大學法學院教授王振民表示，香港就《基本法》23條立法是勢在必行。他認為，香港有一股勢力，本質上不願意承認香港已永久回歸祖國事實，並故意抹黑祖國，令國家安全問題上出了問題，導致長時間「暴亂」，因此必須立23條保障國家安全，並強烈呼籲特區政府承擔責任去立法。