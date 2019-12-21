「千萬求一路」公布20強　有參賽者建議「黃、藍」市民組人鏈

早前刊報「懸賞」千萬，徵集香港出路的「千萬求一路」活動，今日(21日)公布20強入圍名單。 有參賽者提倡號召「黃、藍」陣營市民組成人鏈，凝聚共識，亦有人建議從房屋議題著手，認為政府可將公屋長者戶遷移至內地生活。

活動召集人莊紫祥。(高仲明攝)

「千萬求一路」最先在兩個月前出現，當時因有人署名「一名同路人」刊報懸賞千萬徵求香港出路而惹起熱話。

活動召集人莊紫祥今日舉行記者會公布該活動進度。該比賽分為初賽、複賽、準決賽和總決賽，目前即將進入準決賽。

大會表示，至方案提交截止日，合共收到800份方案，涉及主題包括房屋、青年、醫療、教育、創業產業。經過兩輪網絡投票後，入圍準決賽的20強亦已誕生。

其中16位參賽者現場分享感受及其「出路」構思，有參加者認為目前社會對立撕裂，建議「黃、藍」陣營市民手牽手組成人鏈，表達同為「愛香港」的共通立場，該參加者認為做法具象徵式意義，猶如中美昔日「外交乒乓」。

有青年設計師參賽者建議，政府可開拓空間，參考昔日「前舖後居」的方式，為青年人提供低門檻的創業空間，他舉例指新田購物城在現有商業模式下缺乏生機，不妨放手歡迎青年人進駐，甚至容許商家同時在裡面居住，營造完整的社區圈子。

「千萬求一路」20強已誕生。(高仲明攝)

另外亦有參加者從房屋角度入手，建議政府檢視公屋長者戶情況，與內地城市合作，將20萬長者公屋戶遷移到內地生活。該參賽者表示，為了爭取方案獲支持，會落區鼓勵街坊登記做評選投票，更揚言若獲得民意支持，未來會考慮參選議員。

今次活動中，七百萬獎金將分發予評審，三百萬則由入圍及勝出參賽者奪取。目前註冊評選員已有近8000人，若能準確評選出結果，即能瓜分獎金。

莊紫祥指，準決賽起，參加者需通過視頻展述方案，而決賽評選將會在免費電視台播出。他透露已與贊助商合作，鼓勵市民註冊為評選員，在網上查看參賽者「方案」並評選，獲得豐厚獎品。