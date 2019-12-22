【尖沙咀劫案】陸委會斥拒司法互助　港府：勿借陳同佳案消費法治

台灣一名林姓男子今年10月涉打劫尖沙咀一間錶行，逃回台灣後被捕，台灣的陸委會近日向港方提出司法互助請求，但香港保安局指無法可依，如疑犯願意從台灣來香港自首，港方隨時接受。

陸委會今（22日）表示，盼港府能積極提供相關事證，以釐清案情，讓疑犯獲得應有制裁，又特意提到台灣殺人案疑犯陳同佳案，指因為港府消極作為令疑犯沒得到應有法律制裁，令人懷疑港府做法令香港成為犯罪天堂。

港府晚上出稿反駁，對台灣當局不斷就港台司法協助事宜發表不符事實的言論，表示強烈反對，又敦促台灣當局不要再以政治凌駕法治，以陳同佳案及林姓疑犯劫案作為借口，消費法治。