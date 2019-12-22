【尖沙咀劫案】陸委會斥拒司法互助　港府：勿借陳同佳案消費法治

撰文：陳嘉洛
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台灣一名林姓男子今年10月涉打劫尖沙咀一間錶行，逃回台灣後被捕，台灣的陸委會近日向港方提出司法互助請求，但香港保安局指無法可依，如疑犯願意從台灣來香港自首，港方隨時接受。
陸委會今（22日）表示，盼港府能積極提供相關事證，以釐清案情，讓疑犯獲得應有制裁，又特意提到台灣殺人案疑犯陳同佳案，指因為港府消極作為令疑犯沒得到應有法律制裁，令人懷疑港府做法令香港成為犯罪天堂。
港府晚上出稿反駁，對台灣當局不斷就港台司法協助事宜發表不符事實的言論，表示強烈反對，又敦促台灣當局不要再以政治凌駕法治，以陳同佳案及林姓疑犯劫案作為借口，消費法治。
台中地檢署與刑事局中部打擊犯罪中心攜手偵破台嫌林姓男子赴香港等地強盜案，檢警在掌握林男藏身學生套房內後，循線將人追捕到案。（中央社）
港府聲明批評，台灣當局在明知香港沒有法律容許香港和台灣進行司法協助和移交逃犯的情況下，仍不斷以不負責任的言論詆毀香港，特區政府表示反對亦反感。
聲明又指，港方在打擊罪惡的原則下已提供了制度下可提供的材料，「我們敦促台灣當局不要再以政治凌駕法治，以陳同佳案及林姓疑犯劫案作為借口，消費法治，發表等同要求特區政府違反香港法律的言論。」港方不能認同台灣當局用政治考慮法治的看法，因這不符香港的法治精神。
就陳同佳擬赴台自首一事，台港兩地至今未有共識。（資料圖片）