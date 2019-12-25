民建聯議員大談聖誕願望　暗示支持陳茂波預算案派錢？

立法會在聖誕期間休會，直至明年1月3日才復會，但適逢今日是聖誕節，在立法會內有13席的民建聯，一眾議員在Facebook大談聖誕願望，既涉及近日的政治爭拗，亦有希望財政司司長陳茂波能「現兜兜」紓解民困，未知是否暗示該黨支持在預算案派錢？ 其中，民建聯主席李慧琼說，過去大家心情都麻麻，藉著聖誕佳節，希望由她們出發，放低爭拗，放低對立及藍黃，一起愛香港，一齊和香港重新出發。

民建聯在Facebook發布一連3集的「立法會議員聖誕願望」，每人講述自己今年的願望。不少議員的願望都是涉及各自跟進的政策範疇，例如劉國勳的願望就是希望政府可以重推租置計劃，讓公屋租戶可以買入自己的單位；蔣麗芸希望政府能聘請更多海外醫生，讓市民不用在公立醫院排長龍。

民建聯立法會議員李慧琼、鄭泳舜、劉國勳及蔣麗芸在片中講述各自的聖誕願望。（民建聯影片截圖）

至於陳克勤的願望就並非關於保安範疇，而是希望市民在送禮物時不要送動物，因為養動物是一生一世的承諾，動物不是禮物；柯創盛就希望政府能增加更多土地供應，並引用土地收回條例，增加房屋供應，另外短期內更要研究劏房的租務管制，以解基層市民的燃眉之急。

鄭泳舜指，過去一年香港經歷一個非常大的挑戰，祝願香港經濟能盡快復甦，人人有工開。周浩鼎亦希望社會能恢復安寧，盡快讓市民有出街自由，不要再有黑色暴力。

民建聯立法會議員陳克勤、柯創盛及黃定光在片中講述各自的聖誕願望。（民建聯影片截圖）

議會「重炮手」何俊賢就希望能盡快恢復豬隻供應，令豬價下降，而作為漁農界的代表，他又希望經濟能盡快恢復，市民能食到安樂茶飯。另一「重炮手」陳恒鑌的聖誕願望，就是希望政府工作爽手一點，不要成日「立黐黐」，「財爺唔該現兜兜，其他政策無人吼」，未知是否暗示陳茂波要在新一份預算案中派錢呢？