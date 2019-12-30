江永祥稱有人帶隊入元朗牽引721事件　林卓廷批警淪何君堯應聲蟲

警察公共關係科高級警司汪永祥近日受訪時稱，元朗721白衣人襲擊市民事件，是「有人帶一班示威者入元朗」而牽引。721當晚在元朗西鐵站現場的民主黨立法會議員林卓廷今日（30日）召開記者會，批評江永祥公然散佈謊言，二次傷害在元朗721事件中的傷者，形容警隊淪為「何君堯的應聲蟲」，無意撤查案件始末及追究責任。

江永祥近日表示，元朗721白衣人襲擊市民事件，是「有人帶一班示威者入元朗」而牽引。（資料圖片）

去信鄧炳強促解釋

林卓廷表示，警方高層的說法完全沒有事實基礎，指襲擊事件有無數閉路電視及直播片段作證據，要求警方不要將黑社會襲擊及警隊失當，扭曲成受害人的錯誤。他質疑，若警方認為他「引起襲擊事件」，應該已經將他拘捕，又說會去信警務處處長鄧炳強，要求他就江永祥的說法解釋，再視乎回覆決定下一步行動。

另外，林卓廷指721事件由時任元朗警區助理指揮官、其後調至新界北總區刑事總部的警司游乃強調查，安排極不恰當，因為游有嚴重角色衝突，卻重掌調查，公眾難信他公正行事，此舉只會令公眾覺得警方無意徹查事件，再挫警隊公信力。

，林卓廷指，廉政公署有權力及條例調查警隊濫權，據了解廉署已成立「特別調查組」，專責調查反修例事件中警察的公職人員失當行為（歐嘉樂攝）

設「投訴警暴熱線」



另外，林卓廷指，廉政公署有權力及條例調查警隊濫權，據其了解廉署已成立「特別調查組」，專責調查反修例事件中警察的公職人員失當行為。他指根據《廉政公署條例》第12章第12條(a) (c)中訂明，廉政專員的職責要接受及考慮有關指稱貪污行為的投訴，並進行調查或向行政長官報告，而條例沒有定明只調查貪污，而是用「corrupt practice」，當中包括公職人員行為失當，損害公眾利益的罪行及意圖削弱公信力，因此，廉署有法定職責調查警察濫權或濫用武力等的罪行。

他表示，已成立兩條投訴警暴熱線，將市民提供的證據轉交廉署，歡迎市民舉報。

投訴警暴熱線：2650 0040/3611 0266

投訴警暴Whatsapp：6926 2135