【元旦遊行】民陣籲市民上街反警加薪　惟勿破壞商鋪免警介入

民陣本周三（1日）發起元旦大遊行，已收到警方發出的不反對通知書，遊行於當日下午2時集合，3時由維園中央草坪起步，終點為遮打道行人專用區。民陣召集人岑子杰表示，當日會邀請1月1日上任的民主派區議員帶頭，希望結集力量，爭取「五大訴求」。 民陣表示，當日將有42 個工會在元旦遊行擺街站，呼籲遊行市民加入工會，為日後發起罷工作準備。

民陣將於本周三發起元旦大遊行，召集人岑子杰表示聲援被捕人士及反對警隊加薪亦是本次遊行的訴求。（梁鵬威攝）

葉建源籲教育界上街

民陣今日舉行記者會介紹元旦遊行詳情。召集人岑子杰說，民陣繼續舉辦遊行是因為特首林鄭月娥「不肯放過香港人」，指教育界現時面臨打壓，老師為聲援學生而被恐嚇要停職辭職，校長亦可能被DQ，形容「秋後算帳已經來到」。他批評政府對被捕年青人「趕盡殺絕」，指控「星火」洗黑錢，令被捕年輕人沒有財政支援作法律訴訟。

岑子杰又指，聲援被捕人士及反對警隊加薪亦是元旦遊行的訴求。他稱有議員去荔枝角拘留所探望被捕人士時，引述他們擔心「呢場運動點走落去」，希望港人走出來，代替現時被押的示威者上街。他又稱警察「雙手沾滿鮮血」，沒辦法接受警員加人工。

教育界立法會議員葉建源呼籲老師參與元旦遊行，他指政府不肯面對一連串錯誤及「警暴」，想轉移焦點、找代罪羔羊，指控教育界煽動青年人。他稱現時有30多個初步成立的投訴，但其實絕大部分是教師在私人空間所發表的意見，與教學無關，故學生受教師煽動而參與示威的說法並無根據。他又指，教師及校長成為重點打擊對象的情況，教育界及市民完全不能接受，因此希望老師能在1月1日走出來，捍衛自身權益及爭取公道，並呼籲為同工應有權益及學生福祉繼續努力。

民陣於元旦日再發起遊行。（資料圖片）

籲遊行人士和理非​勿「裝修」

被問到會否擔心當日會出現警民衝突，岑子杰希望警方不要像12.8遊行一樣，以防暴警察包圍遊行路線，認為此舉會令氣氛非常緊張，如有任何事情發生，希望警方可向主辦單位通知及聯絡，民陣願即時處理。他稱如果警察不克制，衝突風險會提升。

他強調警方是確保遊行和平有秩序的「第一責任人」，警方應確保專業克制有紀律。他亦希望當日遊行人士不要有「裝修」行為，並指市民需要時間在遊行期間登記加入工會，不希望遊行人士製造事件令警方有藉口胡作非為，因此呼籲市民當日保持「和理非」，令警方難有藉口製造混亂。

42工會擺街站 市民可即場入會

民陣副召集人黎恩灦表示，當日會有20個工會於修頓公園外，及22個工會在遊行終點設置街站。他呼籲所有參與市民可以去到修頓公園及遮打道，與工會聯絡並即時登記加入工會，職工盟會有成員協助市民組織工會。他稱在過去半年，香港各行各業都用自己方法參與運動及支援抗爭者，因此希望此力量能有組織地透過勞工運動延續民主訴求。