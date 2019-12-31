林鄭發布3分鐘影片回顧香港2019年　多個細節見街磚、交通燈被毀

政府今(31日)在社交平台發布影片回顧2019年，題為「珍惜香港這個家」。行政長官林鄭月娥、財政司司長陳茂波、勞工及福利局局長羅致光和運輸及房屋局局長陳帆在影片中親身出鏡。 林鄭月娥在片中指，2019年香港經歷前所未有的嚴峻挑戰，因反修例引起的社會動盪持續超過半年，大家都想盡快走出困局。面對這個情況市民覺得痛心、焦慮、失望甚至憤怒。她作為行政長官責無旁貸，會虛心聆聽為社會尋找出路，過程中會堅守一國兩制的原則及維護法治核心價值。 林鄭又表示，要香港穩步前行，政府除了面對面前困難，亦要承認制度上不足，以及社會多年來積聚的深層次矛盾。

影片中大部份鏡頭為香港街道，各個細節都與反修例運動有關，包括地磚被掘走後以水泥修復的街道、被拆走的欄杆、破碎的交通燈、被清洗過的示威標語，亦有大批市民上街遊行的畫面。而獲中央堅定支持的香港警察則未有在片中出現。

除林鄭月娥外，司局長亦有出鏡。財政司司長陳茂波稱，過去一年香港面對內憂外患，經濟受到沉重打擊，不少企業經營困難，失業率上升。政府已經推出多輪紓困措施。只要恢復社會秩序齊心努力，一定可以跨過眼前的困難再創高峰。

勞工及福利局局長羅致光提到，為了應付失業率上升，政府透過雇員再培訓局，提供增值計劃及津貼，未來亦會就綜緩計劃及在職家庭津貼作出實質改善。運輸及房屋局局長陳帆則表示，雖然公營房屋供應有改善，但在未來10年預計供求仍然有落差。

影片尾聲，林鄭月娥說到香港人過往憑着毅力及智慧安然渡過不少風浪，她相信一定可以再克服困難重建香港。又指新的一年帶來新的希望，願社會早日復和，市民融洽相處，香港重新出發。