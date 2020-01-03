荔枝角收押所向在囚人士提供「冷飯盒」　林卓廷去信懲教署跟進

反修例運動持續逾半年，超過6000人被捕，部份人扣柙荔枝角收押所，惟近日多名在囚人士投訴，署方提供的飯盒「冰冷」及不衞生。民主黨立法會議員林卓廷致函懲教署署長胡英明，要求跟進有關膳食安排，並馬上作出改善。 懲教署回覆《香港01》查詢時指，為響應環保，向荔枝角收押所候審在囚人士提供私人膳食的食物供應商，於去年初已採用非塑膠即棄餐具盛載食物。

林卓廷表示，收到多名在囚人士投訴，指荔枝角收押所提供的飯盒「冰冷」。(資料圖片/蔡正邦攝)

林卓廷表示，收到多名在囚人士投訴，指荔枝角收押所提供的飯盒，近日由發泡膠飯盒改用紙盒，令飯菜容易變冷，曾有人進食後出現肚瀉狀況。

加上近日天氣寒冷，林卓廷認為在囚人士得到溫熱及潔淨膳食是基本人權及囚權，促請懲教署跟進及馬上作出改善。

林卓廷去信懲教署跟進在囚人士的膳食安排。(林卓廷提供)

懲教署：響應環保 採用非塑膠即棄餐具

懲教署回覆《香港01》查詢時表示，根據法例，候審在囚人士可自費購買私人膳食。為響應環保，向荔枝角收押所候審在囚人士提供私人膳食的食物供應商，於去年初已採用非塑膠即棄餐具盛載食物。懲教署又指，如在囚人士對私人膳食有任何意見，可透過院所管方反映，或直接向供應商提出。

立法會議員邵家臻、張超雄及社民連等人，上月20號晚曾在荔枝角收押所外發起集會，支援在修例風波中被捕的人士。集會主持、社民連黃浩銘當時表示，現時有約79名示威者被扣柙在收押所內。