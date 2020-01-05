【元旦遊行】警叫停遊行後大圍捕　楊岳橋批政府不容「和平示威」

公民黨黨魁楊岳橋於港台節目《給香港的信》中表示，上星期元旦遊行有逾百萬人上街，遊行人士表現和平，但政府卻迫使大會終止遊行，並命所有人在30分鐘內解散，又出動催淚彈和水砲車，並發生了大規模拘捕和更多警方暴力事件，認為政府對和平的示威活動都不能容忍。

元旦遊行後，於晚上11時，崇光百貨門外仍有大批警員搜查在場人士。（羅國輝攝）

楊岳橋表示，過去一年有許多人在動盪中受傷、入獄或遭受無可挽救的傷害，2019年將是香港歷史上具有決定性意義的一年，是港人生活模式的轉捩點。他形容，自由像賴以生存的氧氣一樣，當它存在時沒意識到其重要，在失去時才感到可怕。

政務司司長張建宗上周在同一節目中總結過去一年，提及在理大校園內發現的8000枚汽油彈，並譴責示威者破壞街道和交通設施的行為令人震驚。楊岳橋反駁指，警察去年向示威者發射16000發催淚彈，10000發橡膠子彈，2000多發布袋彈，近1900發海綿彈和許多實彈。另外，有近6500人被捕，當中1000多人被起訴，但至今未有任何警員有因為其不當行為被調查，亦未有任何官員為因其引發的政治危機問責，批評政府正正是香港核心價值的最大威脅。

他提到上周三的元旦遊行有超過一百萬人上街，期間遊行人士表現和平而文明，但政府卻在下午迫使大會終止遊行，並命所有人在30分鐘內解散，其後又出動催淚彈和水砲車，並發生了大規模拘捕和更多警察暴力事件，可見政府即使對和平示威活動都不能容忍。

立法會議員楊岳橋。（資料圖片）

楊又指，現時公開批評政府的代價可能是失去工作，例如教育局證實有學校的13名老師因批評警察和政府對示威者的手段而被指發表仇恨言論；教育局局長明確表示如校長不願對政府不喜歡的教師採取紀律處分，教育局有權把校長免職。另外，香港的企業同樣面臨巨大壓力，被要求處罰批評政府的員工，其中部份人因在其私下發表的言論被解僱了，顯然是有人向管理層舉報。

他批評政權正在營造公民之間相互監視的環境，目的為使所有反對派噤聲，造成最明顯的影響令香港的言論自由進一步收窄，但更災難性的是破壞了社區的信任和尊重，「當我們無法信任同事和朋友時，沒有人真正從這種文化中受益。」

警方曾否認濫捕

根據警方統計，元旦遊行截至當日下午5時15分，共有約47560人由維園出發，當時有約13000人仍然在維園。

警方日前在例行記者會中表示，當日有示威者於灣仔一再破壞滙豐銀行及堵路等，主辦單位明顯無法確保現場安全，同意警方要求終止遊行。警方否認銅鑼灣行動是濫捕，稱遊行宣布終止兩小時後，警方截查464名不肯離開人士，調查後現場釋放177人，拘捕287人，涉嫌非法集結，亦無專業記者被捕。