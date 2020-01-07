【中聯辦換人】駱惠寧棄「止暴制亂」轉吹和風？　學者：軟硬兼施

反修例運動持續逾半年以來，中央及港府均統一口徑以「止暴制亂」為首要目標，國家主席習近平就香港局勢表態時，亦強調「止暴制亂」是香港當前「最緊迫的任務」。惟上周六（4日）中聯辦突然易帥，免去王志民中聯辦主任的職務，由前山西省委書記駱惠寧取而代之，後者極速於昨日（6日）走馬上任，並在首次會見傳媒時有意營造溫和形象，發言時未有再使用「止暴制亂」一詞，改為希望能香港能「重回正軌」。 駱惠寧的此番言論成為了港府新的金科玉律，特首林鄭月娥今早（7日）於行政會議前會見傳媒，亦以「重回正軌」取代了過往常用的「止暴制亂」，引起外界推測是否「新人事新作風」，在處理反修例運動的手法會有所改變。 不過中大政治及行政學系講師李家翹接受《香港01》訪問時，推斷中央的對港強硬方針不變，認為地方大官出身、經驗豐富的駱惠寧對比過往的中聯辦成員，更懂得使用軟硬兼施的手法處理社會紛爭，預料對方未來會使用分化策略籠絡社會的大多數，邊緣化中央的打壓對象。

駱惠寧昨日正式履新，成為首位開放大堂予傳媒等候及採訪的中聯辦主任，大打親民溫和形象。（資料圖片／歐嘉樂攝）

駱惠寧昨日正式履新，成為首位開放大堂予傳媒等候及採訪的中聯辦主任，大打親民溫和形象。駱惠寧發言時形容香港近半年來的形勢「讓人揪心」，但未有再提到「止暴制亂」一詞，反而是強調希望香港能「重回正軌」。而今日林鄭會見傳媒時亦一反常態，未有再把「止暴制亂」掛在口邊，而是跟隨駱惠寧的口徑改用了「重回正軌」一詞，令外界推測政府轉吹和風。

惟中大政治及行政學系講師李家翹接受《香港01》訪問時指出，中央未必會改變對港的強硬方針。李家翹解釋，自2014年中央發表《一國兩制白皮書》，強調對港有全面管治權後，確定了中央治港的基礎。即使態度貌似轉變，充其量只是為了要應對當前的社會氣氛，變更手段的權宜之計。

今日林鄭會見傳媒時亦一反常態，未有再把「止暴制亂」掛在口邊。（資料圖片／張浩維攝）

「籠絡社會大多數 邊緣化打壓對象」

對於甫上任便大打親民牌的駱惠寧，李家翹評價對方的手法為「一手軟、一手硬」。事實上曾出任山西省委書記的駱惠寧，於任內大力打貪，其表現獲中央肯定，可見手腕絕非一般。李家翹推斷，駱惠寧不再使用象徵粗暴式鎮壓的「止暴制亂」一詞看似服軟，但背後的目的是使用分化政策，試圖讓社會回復大致平和，籠絡社會上的大多數，以邊緣化中央的打壓對象。被問到何人是中央的打壓對象，李家翹回應指是包括「前線勇武」，或是公務員、教師、醫護等以公帑支薪的人士。

李家翹評價指，中央及港府一直均採用高壓的手段，但顧及當前社會氣氛，強硬的一面將由高調轉為低調，而擁有成熟政治手腕的駱惠寧，比起過往的中聯辦主任更懂得為自己包裝以取得民心。