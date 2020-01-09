袁彌昌評中聯辦主任換人是好信號　先給予時間讓駱惠寧觀察香港

香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌今（9日）出席電台節目時談及香港局勢，他指中聯辦主任換人是一個好信號，重要性可與當年董建華下台，或梁振英宣布不爭取連任的事件相提並論。 他認為，中央委派曾任兩省「一把手」的駱惠寧直接接管中聯辦，優勢是具自主性，認為外界要給予駱惠寧時間觀察香港情況。

民建聯周二（7日）上午到中聯辦，與中聯辦副主任何靖會面約半小時，反映對武漢肺炎爆發的關注。（民建聯）

評民建聯帶隊入中聯辦: 很無謀

袁彌昌表示，建制派近日明顯表現不安，指民建聯帶隊入中聯辦，表面上談武漢肺炎問題，「我不知會不會有人演繹為他們碰了一鼻子灰，我們都知道如果駱惠寧連林鄭都未見，無理由會見民建聯，這是一個很無謀的舉動。」

他認為，反修例風波中部份人士「企得咁硬又行得咁左」，是因為有人研判中央的立場是絕不讓步，或有任何和緩的跡象，現時王志民突然被調職，當初押注的人感到惶恐不安很正常。

中聯辦主任駱惠寧周一履新，民建聯在翌日早上一行十多人進入中聯辦，反映對武漢肺炎爆發的關注，期間與中聯辦副主任何靖會面約半小時。民建聯主席李慧琼表示當日沒有與駱惠寧見面，希望在短期內可與駱會面就現時社會情況交換意見。