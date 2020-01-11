林鄭：過去兩年半香港發生了令大家痛心的事　香港現時需要正能量

特首林鄭月娥今（11日）表示，轉眼間已經去到特首任期的一半，在這兩年半期間，香港發生了很多事，有一些令大家很興奮，有一些令大家很痛心。但她指，政府希望建設一個更好的香港、與大家同行這一顆心，是沒有變的，強調香港現時需要的是正能量。

林鄭出席2020香港義工聯盟傑出義工嘉許禮致辭時表示，政府希望建設一個更好的香港、與大家同行這一顆心，是沒有變的，強調香港現時需要的是正能量。（政府新聞處圖片）

林鄭出席2020香港義工聯盟傑出義工嘉許禮致辭時表示，義務工作要持續發展，實有賴薪火相傳，因此政府需要更大力度地鼓勵及吸納年輕人加入義工行列，為義務工作注入新思維。

她又指，另一方面，應深化及提升現有恆常服務的深度及廣度，並提出更多具吸引性和針對性的義工項目，切身顧及到不同對象與地區的需要，彌補現時社會服務的不足。林鄭說，政府希望把義務工作的精神和核心價值融入青少年日常生活之中，並持之以恆，讓義務工作成為他們生活不可或缺的一部分，使他們日後在不同社會崗位上繼續發揮互助互愛的精神，推動社會持續進步。



林鄭特別提到，近期公布的過渡性房屋計劃，就是一個非常好的民、商、官合作典範，既可以為香港現時居住環境惡劣的家庭提供一個迫切的紓緩，亦可以建立更緊密的鄰里精神。她認為，若企業能在平常工作中多加鼓勵員工參與義工活動，亦是一個非常好的發展。