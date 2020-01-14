【中聯辦換人】解構駱惠寧與三常委關係　中央用人觀的思路脈絡

中聯辦主任駱惠寧上周一（6日）履新以來，外間對這個「陌生」的官員充滿好奇，部分人對駱的關注更再度跌進傳統的、偏差的「派系論」窼臼。有指駱受回良玉提拔，是江澤民的人；有指駱與汪洋在安徽有交集，是團派大將；有指駱曾與趙樂際在青海搭檔近4年……在中央強調「治理能力和治理體系現代化」的今天，以這種簡單的「派系分析」作為對駱惠寧這次任命的觀察，未免顯得淺薄和失焦。 誠然，在駱惠寧接近50年的漫長職涯中，他曾與多名現任或前任國家領導人交集過，其中習近平、汪洋和趙樂際更是當朝中共政治局常委，三人對駱的辦事能力、行事風格、黨性都有一定的熟知，這確是觀察駱這次特殊任命的重點，但我們不應走入陝隘的「派系論」，反該從中央用人觀的路徑摸索，才能看到這次不尋常人事調動和中央治港的大佈局、新視角。

駱惠寧1997年1月出任安徽省政府秘書長，時任安徽省長為回良玉（圖）；1998年2月，駱轉任安徽巢湖地委書記，回良玉為時任安徽省委書記。（資料圖片）

－和回良玉



翻查資料，駱惠寧1997年1月出任安徽省政府秘書長，時任安徽省長為回良玉；1998年2月，轉任安徽巢湖地委書記，回良玉為時任安徽省委書記。中共的人事組織原則，「黨管幹部」，同時受上級直接領導，從駱惠寧這段受回良玉領導與提攜的經歷可見，至少在工作表現上，駱惠寧是深得回良玉認同的。而箇中原因不難理解。以駱擔任安徽巢湖地委書記期間為例，長江流域爆發罕見水災，威脅到巢湖地區，駱惠寧在惠生段大堤現場調動無為縣、巢湖市、廬江縣和肥東縣4萬搶險隊員連夜修堤，在幾天內將37公里的臨江大堤整體全部加高1米，保證了巢湖地區的民眾與耕田安全。這張「成績表」反映了駱的工作能力。



駱惠寧與汪洋（圖）交集的時間在1997年出任安徽省政府秘書長之前，他當過一段時間的副秘書長，負責輔助當時的副省長汪洋的工作。（新華社）

－和汪洋

駱惠寧與汪洋交集的時間在1997年出任安徽省政府秘書長之前，他當過一段時間的副秘書長，負責輔助當時的副省長汪洋的工作，但這只有一兩年時間。

由2013年至2016年，趙樂際（圖）兩次向中央推薦提名駱惠寧出任重職。

－和趙樂際



駱惠寧和趙樂際共事的時間較長。2003年4月開始，駱惠寧調任青海省委副書記，同年12月擔任青海省委黨校校長，時任青海省委書記為趙樂際。從2003年到2007年，駱惠寧一直專職任省委副書記，是趙樂際副手。2013年駱惠寧升任青海省委書記，2016年接替王儒林任腐敗塌方後的山西省委書記，這期間負責向中央推薦省委書記提名人選的，亦是已轉任中組部部長的趙樂際。換言之， 由2013年至2016年，趙樂際兩次向中央推薦提名駱惠寧出任重職。

駱惠寧獲趙樂際賞識，與回良玉的情況相似。2010年4月，青海玉樹地震，時任省長的駱惠寧兼任青海省玉樹地震災後重建工作領導小組組長，主持了災區救災、賑災及災後重建等重大工作，表現獲外界認同。他升任省委書記後，2014年青海省會西寧市一把手、市委書記毛小兵的西部礦業IPO受賄事件爆發，這是青海在反腐風暴中落馬的最高級別官，駱惠寧其後到西部礦業公司視察，繼續推動西部礦業等國企改制與經營恢復「救火」。此一經驗，為其獲推薦主政山西「打貪」奠定基礎。

事實上，駱惠寧是在山西發生大面積腐敗塌方後，接替王儒林掌管山西的第二位省委書記。2018年4月，山西省委建立省市縣三級成立黨委反腐敗領導小組，駱惠寧兼任「山西省整治群眾身邊腐敗問題領導小組」組長，迅速扭轉政商勾結歪風，重構政治生態，整治官場與經濟發展兩方面都被認為取得了重要進展，確立了「救火」能力特強的形象。

習近平（中）2017年考察山西，駱惠寧（右一）陪伴在旁。（新華社）

－和習近平

2016年6月，駱惠寧開始擔任山西省委書記。期間，2017年6月23日，習近平在山西太原召開了「深度貧困地區扶貧攻堅工作座談會」，對山西、雲南、西藏、青海、新疆等5省部署扶貧工作，駱惠寧參加並作發言。2019年6月21日至23日，習近平考察山西，並在駱惠寧陪同下調研呂梁、忻州、太原等地，對山西省委的工作給予肯定。外界普遍認為，這段經歷說明，習近平對駱惠寧有關注並比較認同，他在工作執行上是得力的。

如果駱惠寧只與某位中央頂層人物關係密切，「派系論」或許還有點根據，但觀乎駱的經歷，基本上不染甚麼所謂的派系色彩，反而更多看得見的是中央最高層的用人觀。首先，駱惠寧被人看到他具有危機處理的臨場決斷力、執行能力和滅火經驗，這從他解巢湖水淹之危、青海地震救災、山西官場塌方式腐敗三件事中清晰展現，而這次在香港修例危機後超齡服役掌握中聯辦，就說明中央非常認同他的「救火能力」；第二，他能在毛小兵腐敗案後，還到導致毛小兵倒台的西部礦業公司視察，並幫助企業解決問題，說明這個人不是那種明哲保身的官僚，有一定擔當精神；第三，他能從「群眾身邊腐敗」這樣的微觀視角入手處理腐敗問題，並親自擔任組長，說明他有從細節切入落實工作的思路。由此可見，駱被認定有能力、有擔當、接地氣，才是獲委派來港接掌中聯辦、協助香港「重回正軌」的主因。

