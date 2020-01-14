罕有預算案前「搶閘」公布紓困措施　林鄭搶陳茂波風頭挽民望？

特首林鄭月娥今（14日）親自出馬，聯同勞工及福利局局長羅致光和運輸及房屋局局長陳帆公布被視為「施政報告下集」的百億十大民生紓困政策。有政圈中人發現，過去多月主力負責宣布四輪紓困措施的財政司司長陳茂波，今日並不在席，加上宣佈的日子正值新一份預算案前一個月，不少人推測林鄭有意「搶閘」派糖，為自己低迷的民望扳回一城。

特首林鄭月娥今（14日）聯同兩名局長公布「施政報告下集」，卻未見陳茂波蹤影。（羅君豪攝）

因應本地經濟環境轉差，政府去年中開始，合共推出了四輪紓困措施，每次都是由陳茂波親自聯同各相關局長公布，但今日卻不見其蹤影，反而由林鄭出馬，聯同兩局長公布10項共涉及100億元的民生福利政策。

林鄭在開場發言時主動解釋，為何選擇在此時公布一系列措施。她說，因為去年10月的《施政報告》只聚焦房屋及土地，引起社會上一些關心勞工及基層的人士不滿，她希望今次一系列著力基層措施，能為他們解決困難。

財政司司長陳茂波去年曾代表政府，宣佈共四輪紓困措施。（李澤彤攝）

林鄭：《施政報告》中段出招為慣常做法

林鄭在回答提問時又強調，在政府內部的分工中，一向是在《施政報告》中公佈新措施，而一系列措施所引伸的財政承擔，才是由《預算案》負責。她又提到，自己曾於2018年6月召開記者會公布一系列房屋政策新措施，所以在兩份《施政報告》的中段出招，是政府慣常做法。

林鄭又說，支持及歡迎陳茂波過去四輪提出的紓困措施，強調今次公布的措施不會代替下月發表的新一份預算案。

特首林鄭月娥今（14日）親自出馬，聯同勞工及福利局局長羅致光和運輸及房屋局局長陳帆公布被視為「施政報告下集」的百億十大民生紓困政策，而過去負責宣布四輪紓困措施的財政司司長陳茂波（左），今日不在席。（資料圖片）

建制估計為挽民望 「起碼可箍實長者基層票」

不過，林鄭的說法未能完全釋除外間的揣測。事關港府過往鮮有在《財政預算案》公布前短時間內，推出重大紓困新措施。加上政圈一直有傳，爆發修例風波後，倘林鄭有日提早卸任或放棄競逐連任，陳茂波將是接任人選之一，令林鄭今次「搶閘」派糖添上許多猜測。

一名建制中人坦言，林鄭今日在預算案發表前一個月公布「施政報告2.0」，動機十分明顯，就是要搶陳茂波風頭，挽回自己低迷的民望。

另有建制派人士認為，政治問題始終要政治解決，雖然今次政府並無公布惠及青年的政策，「但最起碼可以箍實長者及基層的票」，有助林鄭提升民望。

財政司司長辦公室回覆《香港01》查詢時指，今次是《施政報告》的下集，不像之前四輪的紓困措施，所以司長未有出席。