特首辦前高級特別助理陳建平轉職馬會　負責擴大馬會內地業務

在2018年5月離開特首辦的特首辦前高級特別助理陳建平，下周一（20日）將出任賽馬會北京辦事處內地事務高級經理。陳建平的主要職務將包括鞏固和擴大馬會的內地業務，並與各政府部門建立關係（香港政府除外）。 前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會認為，在陳建平遵循委員會所建議的若干規限前提下，有關工作不會構成任何潛在利益衝突，委員會亦不預期有關工作會引起負面公眾觀感。

特首辦前高級特別助理陳建平，下周一將出任賽馬會北京辦事處內地事務高級經理。（資料圖片）

特首林鄭月娥2017年7月上任後，特首辦大換血，只有高級特別助理陳建平留任，不過陳建平留任不足一年，便在2018年5月11日離開特首辦。他在離任前是特首辦的元老級人馬，自董建華年代已出任特首辦特別助理，於2003年獲晉升為高級特別助理。

對一般市民來說，對陳建平這名字可能感到陌生，但政圈打滾的人多少有所聽聞。陳建平曾任《文匯報》政治記者，由於長駐北京，在內地累積廣闊人脈，被指與前港澳辦主任魯平熟絡，可自由出入港澳辦。政圈一直有傳陳建平身肩「政治任務」，是中央安插在特區政府內負責報告香港事務的「密使」。在曾蔭權年代，有傳北京一直透過陳建平「睇實」這位由港英過渡的「港府阿一」。

六四事件發生後，採訪過六四事件的64名記者曾合著《人民不會忘記──八九民運實錄人民軍隊向人民開槍》一書，其中陳建平亦為作者之一。