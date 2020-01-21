【武漢肺炎】高鐵客免健康申報　張建宗：恐人流聚集增傳染機會

武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情迅速蔓延，全國確診病例過去兩日急增至逾200多宗。政府昨（20日）宣布從武漢來港的所有航班乘客今日（21日）起需填寫健康申報表。 署理行政長官張建宗早上(21日)出席行政會議前被問及為何不擴展至高鐵時，他稱高鐵站設有體溫監測儀器，又指不希望大批人流到埗後聚於大堂填表，造成空氣不流通，增加感染風險，故要考慮實際情況。不過他亦不排除未來會要求高鐵旅客填寫健康申報表。張建宗強調，政府就疫情採取極高度戒備，作了「人傳人」的最壞打算，不會掉以輕心。 張建宗於發言期間多次咳嗽，惟未有配戴口罩，有記者問他是否生病，張建宗就指喝水時嗆到。

張建宗於發言期間多次咳嗽，惟未有配戴口罩，有記者問他是否生病，張建宗就指喝水時嗆到。（張浩維攝）

張建宗表示，截至現在香港暫有106宗懷疑感染個案，未有任何一宗確診個案，其中有81宗已經出院，餘下的正於隔離病房接受治療。他強調，香港會嚴陣以待，啟動嚴重應變級別阻截嚴重個案，並且加強檢查懷疑個案，當中涵蓋所有曾到湖北省及深圳醫院人士。

張建宗又指，香港現有500張公立醫院的隔離病床，仍有約200張可以隨時接收病人。另外在防止醫護人員感染方面，張建宗強調已準備充足的保護裝備，足夠三個月使用。其中有3800萬個外科口罩、140萬個N95口罩，他稱若香港發現首宗確診個案，醫管局和衛生處有應變計劃，可在48小時內於7個聯網各劃出一間指定診所分流病人。同時政府會公布資料，確保市民在接收消息的透明度。他呼籲不論本地或外遊的市民，要保持個人衛生，若有不適應佩戴口罩並且盡快求醫。

被問到會否呼籲市民不要前往武漢，張建宗未有正面回應，只建議市民若曾到訪武漢而感到不適應盡快求醫。