【武漢肺炎】何栢良指情況嚴竣　料香港將很大機會出現首確診病例

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續擴散，國務院新聞辦公室今日（21日）早上10時舉行新聞發布會，指截至1月22日10時，中國共確診440宗新型冠狀病毒感染的肺炎病例，其中9人死亡。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良接受電台訪問時形容情況嚴峻，擔心香港或已出現首宗確診個案，促政府盡快設「發燒診所」分流病人，勿待首宗確診案例出現才設「發燒診所」。

何柏良呼籲，市民到人多的地方應戴上外科口罩和帶備酒精搓手液。（資料圖片／余俊亮攝）

何栢良指出，2003年沙士有三大危險訊號，包括人傳人、出現醫護組群染病、出現社區超級傳播，他指出武漢肺炎已出現人傳人、出現醫護組群染病的情況，若社區出現超級傳播，情況將非常好嚴重，猶如03年沙士翻版。

何指出，沙士香港首宗病例是一名內地教授入往京華國際酒店，當晚也傳染16人，包括3名親屬，只要香港出現一宗病例，情況就會非常嚴重。

何栢良指出，一直就事件與政府聯絡，他認為有些邊境檢測措施可做，惟政府以某些原因而未必做到。何認為，高鐵站必須有足夠人手為旅客進行體溫檢測，他指出只有內地人出現呼吸道病徵，應即安排該名內地人到醫院檢查。

何栢良又呼籲，市民到人多的地方應戴上外科口罩和帶備酒精搓手液。