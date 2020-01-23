【逃犯條例】林鄭訪瑞士晤國際商界領袖　稱社會事件無削弱港優勢

行政長官林鄭月娥昨日（22日）繼續訪問瑞士行程，她與國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、英國首相首席戰略顧問Edward Lister、日本貿易振興機構理事長佐佐木伸彥等來自不同領域的國際領袖會面。 她與英國保誠主席Paul Manduca會面時提及，香港雖然經歷了七個月的艱難時期，金融體系仍非常穩定。林鄭月娥與商界領袖會面時，亦向他們強調香港的優勢並沒有被近月的社會事件削弱，希望他們保持對香港的信心。

行政長官林鄭月娥今日（達沃斯時間一月二十二日）繼續在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。圖示林鄭月娥（左）與日本貿易振興機構理事長佐佐木伸彦（右）會面。（政府新聞處）

稱經歷七個月艱難時期 金融體系仍穩定

林鄭月娥昨天下午出席世界經濟論壇的公開對談環節，與主持人討論香港近月的社會情況和政制發展等議題，林鄭強調準確理解和全面落實「一國兩制」，以及維護法治對香港未來的重要性。林鄭月娥提及特區政府應對新型冠狀病毒的措施，她表示因應香港出現高度懷疑個案，香港會馬上落實和嚴肅跟進早前擬訂的應對措施，並會持續向公眾交代情況。

在昨天上午，林鄭月娥在商務及經濟發展局局長邱騰華陪同下，與格奧爾基耶娃會面，林鄭月娥表示，香港會與該組織共同推動國際金融合作和維持金融穩定，她又感謝該組織上月發表報告，肯定香港具備穩健的政策框架和充裕的緩衝空間以應對經濟挑戰及維持金融穩定。

林鄭月娥和邱騰華下午亦與英國首相首席戰略顧問Edward Lister會面。林鄭月娥向他講述香港的情況，並指隨着英國脫歐情況較為明朗，兩地政府可加快推動兩地在金融及其他方面的雙邊合作。

她與英國保誠主席Paul Manduca會面時提及，香港雖然經歷了七個月的艱難時期，金融體系仍非常穩定。她與日本貿易振興機構理事長佐佐木伸彥會面時主動提及，經歷了七個月的社會動盪，令政府希望更多與國際社會接觸，尤其與商界接觸。政府新聞稿則提到，林鄭月娥與商界領袖會面時，就環球經濟格局、財金市場發展和金融科技等領域與對方交換意見，亦向他們強調香港的優勢並沒有被近月的社會事件削弱，希望他們保持對香港的信心。

行政長官林鄭月娥今日（達沃斯時間一月二十二日）繼續在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。圖示林鄭月娥（左）與英國保誠主席Paul Manduca（右）會面。（政府新聞處）