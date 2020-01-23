【武漢肺炎】民主派促武漢高鐵航班停駛　郭家麒斥政府慢半拍　

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肆虐，香港至今已出現兩宗高度懷疑個案，民主派立法會議員今日（23日）召開記者會，他們提出11項防疫建議，包括要求政府立即把應變級別提升至「緊急」級別、確保所有來自武漢的航班和高鐵班次停駛、來自內地的旅客在各個邊境口岸都必須要填寫健康申報表等。 本身是醫生的公民黨郭家麒批評，政府處理肺炎的手法「慢半拍」，顯示政府完全無能。郭家麒提及，首名確診患者的妻子、兩名兒子及外母同行至武漢，衛生署稱他們暫時沒有出現病徵，並已於昨日離港前往菲律賓，郭家麒怒斥政府竟容許緊密接觸者離港，醫管局表現不合格，甚至是「零雞包」。

李國麟質疑政府不參考警方做法 向市民發短訊作防疫呼籲

郭家麒指出，民主派早在疫情初期已要求政府採取防疚措施，惟政府一直沒有正面回應。郭家麒又指，武漢肺炎的潛伏期長，網上見到很多武漢想盡方法逃離武漢，部分更稱要來香港醫治，令香港處於極危險的情況，不知何時香港再出現超級播菌者，郭又指明天是長假期開始，數十萬、數百人次出入境，他指若政府「乜都唔做」將會虧欠香港人。

郭家麒提及，首名確診患者的妻子、兩名兒子及外母同行至武漢，衛生署稱他們暫時沒有出現病徵，並已於昨日離港前往菲律賓，郭家麒怒斥政府竟容許緊密接觸者離港，醫管局表現不合格，甚至是「零雞包」。

衛生服務界議員、公開大學護理及健康學院前院長李國麟批評，政府處理疫情手法與特首林鄭月娥一樣，防疫和抗疫措施也是離線（Disconnect）和離地。李國麟指出，警方在過往數月於公眾活動前向全港市民發短訊，包括呼籲市民勿參與非法集結等，他指出既然政府已有相關宣傳機制，為何政府不用既有的短訊系統呼籲市民預防疫情？

民主黨黃碧雲批評政府在處理疫情上犯了四宗罪，包括政府不向內地和武漢發出旅遊警示、不爭取來往武漢的高鐵和航班停駛、不願在所有口岸強制旅客填寫申報表等。

民主派提出11項防疫建議

（一）立即把應變級別提升至「緊急」級別，由特首負責防疫工作

（二）確保所有來自武漢的航班、高鐵班次停駛

（三）在所有邊境口岸禁區設立特別通道及檢疫站

（四）來自內地的旅客在各個邊境口岸都必須要填寫健康申報表

（五）武漢市民及14日内到過武漢市的旅客，需要經過特別通道，由衛生防疫中心的醫護人員作詳細檢疫，並在有需要時，於禁區内由醫護人員進行病毒檢測及醫學觀察，在確保沒有病毒風險後才准許入境

（六）立即調動資源及人手於各個邊境口岸，協助檢疫及旅客填寫健康申報表的工作

（七）對武漢市發出正式旅遊警示

（八）取消港珠澳大橋小型客車免費通行安排

（九）取消農曆年新春匯演，減低市民感染風險

（十）教育局要密切監察情況，在農曆新年假後視乖疫情，考慮是否需要停課

（十一）必要的情況下考慮停止有疫情爆發城市的航班、高鐵及火車班次