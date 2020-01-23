【武漢肺炎】駐武漢辦職員取消回港過年計劃　與當地港人保持聯繫

新型冠狀病毒肺炎疫症於武漢大爆發，今日（23日）上午10時起關閉機場及火車站的離境通道，公共交通及長途客運暫停營運，官方亦要求市民無特殊原因不要離開武漢。 面對武漢「封城」，政制及內地事務局傍晚發新聞稿，稱特區政府駐武漢經濟貿易辦事處（駐武漢辦）將在內地春節假期期間，與在武漢的香港人保持緊密聯繫，並在有需要時向他們提供可行協助。暫時未收到當地港人求助個案。

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政制及內地事務局局長聶德權今日下午與4名駐武漢辦職員聯絡。4人目前健康良好，並已取消了回港過年的計劃，確保農曆年期間都有人留守候命，為有需要的港人提供協助。港府已為駐武漢辦職員提供足夠防疫物資。

透過網頁及官方微信發布消息

武漢交通停運之後，市內氣氛暫時平靜，食物供應充足，超市仍有營業，但食肆、商店等都關閉，所有人都保持高度警惕，出入必定戴上口罩，做好防禦措施。

駐武漢辦一直與當地香港人保持緊密聯繫，透過網頁和官方微信帳號發放最新消息及健康資訊。

截至目前為止，駐武漢辦未有收到港人與新型冠狀病毒相關的求助。