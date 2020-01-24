【武漢肺炎】馬仲儀指醫護已抽生死籤　醫生盼留院居住免家人感染

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肆虐，香港至今已出現兩宗確診個案，香港醫護嚴陣戒備，有傳醫護要抽「生死籤」，決定何人到隔離病房工作。食物及衞生局局長陳肇始昨天（23日）稱，醫護人員的口罩及保護衣物的供應是足夠應付三個月。 公共醫療醫生協會會長馬仲儀指出，醫護已完成抽籤，當醫管局啟動程序，就會有特別醫護隊伍到隔離病房專門照顧病人，她指醫護普遍希望在特別病房工作期間，留在醫院休息和居住，避免將病毒傳染予家人，公會正促請有關部門安排足夠房間予醫護居住。

馬仲儀指出，醫管局高層向他們指出醫護裝備可應付三個月，疫情前期亦已增購裝備。（資料圖片／羅君豪攝）

所有醫護也需抽籤

馬仲儀估計，將會有更多確診和懷疑個案出現，醫護已嚴陣以待，當醫管局啟動程序，就會有特別醫護隊伍到隔離病房專門照顧病人。她指出，所有醫護同事按規矩也要參與抽籤，除非懷孕或身體抱恙。

至於醫生在特別病房工作期間是否不可回家，馬仲儀指醫護普遍希望在特別病房工作期間，留在醫院休息和居住，避免將病毒傳染予家人，惟近年很多醫院宿舍被清拆，或已改成辦公室用途，公會正促請有關部門安排足夠居住環境予醫護。

馬仲儀指出，醫管局高層向他們指出醫護裝備可應付三個月，疫情前期亦已增購裝備。

衛生服務界議員、公開大學護理及健康學院前院長李國麟指出，前線醫護感覺不到裝備足夠，包括個人防護裝備（PPE）、N95口罩不足等。

李國麟提到，在沙士時期，醫院停用增加病房濕度的霧化器，不過現在醫院卻重用或成傳播媒界的霧化器，指醫管局的指引完全不清，他批評高級管理層在防疫工作上「離晒地」，與前線管理層「離線（Disconnect）」。