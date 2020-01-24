【武漢肺炎】駐武漢辦主任馮浩賢留守：照顧港人、同事責無旁貸

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肆虐，武漢昨天（23日）「封城」，特區政府駐武漢經濟貿易辦事處（駐武漢辦）的職員則繼續緊守崗位，於內地春節假期期間，與在武漢的香港人保持緊密聯繫，並在有需要時向他們提供可行協助。 駐武漢辦主任馮浩賢在Facebook發文，指自己決定留在武漢，沒有坐最後一班航機離開，他說作為特區政府的武漢代表，照顧當地的港人和同事屬責無旁貸，8形容現在內心是踏實的，又說：「家人對我這個決定的理解和支持更是不可或缺」。

「未來要日日自己煮飯洗衫洗碗」

馮浩賢昨晚在Facebook上載一張戴上口罩的自拍照，他說自己決定留在武漢，沒有坐最後一班航機離開，因他作為特區政府的武漢代表，照顧當地的港人和同事屬責無旁貸。馮浩賢說，辦公室昨天雖然因市內交通中斷而沒有正式開門，但他與幾名香港同事今天仍在辦公室加班，令他內心感到踏實。

馮浩賢感謝如雪片般飛來的關心和問候，又感謝家人的支持，「家人對我這個決定的理解和支持更是不可或缺」。

馮浩賢表示，他及其他同事情況很好，不過商場和餐廳已關門，公寓也發通告縮減服務，笑言：「未來要日日自己煮飯洗衫洗碗(做家務真的不是我強項)。」

根據政府資料，馮浩賢於1989年加入政府政務職系，他曾任職多個政策科和部門，包括政務總署旺角政務處、保安科、懲教署、經濟科、財經事務局、衞生福利局等，2000年出席深水埗民政專員，2002年轉任民政事務局局長政務助理，2003年出任屯門民政事務專員，2005年調任民政事務局首席助理秘書長，2017年上任駐武漢辦主任。

駐武漢辦去年六月在湖北省武漢市舉辦香港特別行政區成立二十一周年酒會。圖示駐武漢辦主任馮浩賢在酒會上致辭。（政府新聞處）

網民讚馮浩賢「好官」

多名政界人士亦留言鼓勵馮浩賢，民建聯立法會議員劉國勳說：「保重，萬事小心」，兒童事務委員會及平等機會委員會委員黃梓謙說：「Vincent，辛苦你了，感激你留守照顧在鄂港人和政府同事。保重身體！」天文台台長岑智明則說：「Vincent 多多保重」。專業議政葉建源、莫乃光等民主派立法會議員亦留言著馮浩賢保重。

亦有網民留言批評政府防疫不力：「如果香港其他官員都像你這樣勇敢及負責任便太好了，萬事小心，香港人加油」、「多謝你，香港好官!!你也要好好保重身體!!支持你下屆做特首!」