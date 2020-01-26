【車公求籤】為香港求得中籤　劉業強：政府要聽民意勿逞英豪

鄉議局主席劉業強今日（26日，大年初二）按慣例，前往沙田車公廟為香港求籤。

劉業強為香港求得92號中籤，解曰：「家宅平平，作福加增，自身平安，婚姻成合」。另外，沙田鄉事委員會主席莫錦貴，為沙田居民求得71號上籤，解曰：「萬事亨通」。

劉業強指，過去大半年香港撕裂，社會內耗，希望政府帶頭把事情搞好，市民應團結一致。他指政府施政要聽民意，不可以「逞英豪」、自以為是，而社會亦要公道。被問到「逞英豪」是否指特首林鄭月娥，劉業強稱是整個政府。

至於「天眼恢恢疏不漏」是否指警察，劉業強未有正面回應，僅稱「人在做，天在看」，又指若只靠警察，難以擺平事件。