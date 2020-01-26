【車公求籤】為香港求得中籤　劉業強：政府要聽民意勿逞英豪

撰文：羅家晴
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鄉議局主席劉業強今日（26日，大年初二）按慣例，前往沙田車公廟為香港求籤。
劉業強為香港求得92號中籤，解曰：「家宅平平，作福加增，自身平安，婚姻成合」。另外，沙田鄉事委員會主席莫錦貴，為沙田居民求得71號上籤，解曰：「萬事亨通」。
劉業強指，過去大半年香港撕裂，社會內耗，希望政府帶頭把事情搞好，市民應團結一致。他指政府施政要聽民意，不可以「逞英豪」、自以為是，而社會亦要公道。被問到「逞英豪」是否指特首林鄭月娥，劉業強稱是整個政府。
至於「天眼恢恢疏不漏」是否指警察，劉業強未有正面回應，僅稱「人在做，天在看」，又指若只靠警察，難以擺平事件。
劉業強為香港求得92號中籤。（盧翊銘攝）
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沙田求得上籤 解曰：「萬事亨通」
【09:15】劉業強為香港求得92號中籤，籤文為：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來縱。」解曰：「家宅平平，作福加增，自身平安，婚姻成合。」
沙田鄉事委員會主席莫錦貴為沙田居民求得71號上籤，籤文為：「龍吟溪外水自甘，虎笑崗中去復還；境傑風雲能際會，地靈潮障兩相參。」解曰：「萬事亨通」。
【08:49】車公廟求籤儀式正式開始，鄉議局主席劉業強、沙田鄉事委員會主席莫錦貴、沙田區議會主席程張迎等人出席。眾人在廟內先向車公上香。
劉業強去年為香港求得86號中籤，解曰：「出入謹慎、家宅不吉、自身平安、求財不遂」，結果香港過去一年捲起政治風暴，最近又有武漢肺炎來襲，可謂相當「靈」。
沙田鄉事委員會主席莫錦貴為沙田居民求得71號上籤。（盧翊銘攝）