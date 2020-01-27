【武漢肺炎】社民連工黨請願反警加薪　長毛斥政府防疫完全無力

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，內地至今確診病例超過2,700宗。工黨和社民連今早（27日）到禮賓府請願，向特首林鄭月娥遞交反對警察加薪的簽名，並譴責林鄭政府抗疫不力。 社民連前立法會議員梁國雄批評，港府在防疫工作上比內地更不堪，又指若疫情在香港社區爆發，將是一次「人禍」，直斥林鄭政府防疫「廢柴」。

約三十人今早到禮賓府請願，反對警隊加薪和譴責政府防疫不力。（鄭子峰攝）

工黨與社民連本於今日下午舉辦「赤口抗警暴 反不義加薪」集會，不過因疫情嚴重而取消集會，不過他們一行約三十人到今早到禮賓府請願，反對警隊加薪和譴責政府防疫不力。

梁國雄批評港府在防疫工作上比內地政府更不堪，質疑為何內地城巿可封城、封關，反而香港做不到。（鄭子峰攝）

梁國雄將請願信和二萬個反警隊加薪的簽名交由一名警隊代表。梁批評建制派配合政府，阻礙議員提問及傳召警務處處長鄧炳強就警隊加薪到立法會財委會解釋，甚至於1月31日增加財委會會議時間，希望盡快通過加薪方案，他批評警隊、建制派和政府從未有所反省。

梁國雄批評港府在防疫工作上比內地更不堪，質疑為何內地城巿可封城、封關，反而香港做不到。梁國雄又指若疫情在香港社區爆發，將是一次「人禍」，他又直斥林鄭政府防疫「廢柴」，「縱容警暴賣力，打壓港人落力，防疫完全無力」。

工黨主席郭永健（右四）提出七項反疫建議，包括即時停止往來內地與香港的所有高鐵﹑直通車﹑客運船隻及航機班次、禁止所有大陸旅客入境等。（鄭子峰攝）

工黨主席郭永健則提出七項反疫建議，包括即時停止往來內地與香港的所有高鐵、直通車、客運船隻及航機班次、禁止所有大陸旅客入境；對於過去三星期曾在湖北省逗留人士，入境時必須即時接受14天隔離等。