【武漢肺炎】倡郵輪、迪士尼空地建隔離屋　葉劉：政府要靈活變通

政府早前公布多項抗疫措施，其中有意將粉嶺未入伙的公屋暉明邨作為「臨時居所」，需要時用作隔離營或提供予醫護人員暫住。此舉引起附近的居民不滿，大批市民昨日（27日）在粉嶺暉明邨一帶聚集，並堵塞屋邨對出的一段暉明路。 行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀今（27日）在Facebook發文表示，理解居民的不滿，亦深深明白他們的憂慮。她建議政府考慮租用鄰近香港水域或大型賭船作為隔離觀察的「臨時居所」；同時提倡政府動用原訂發展香港迪士尼樂園第二期的60公頃大嶼山填海土地，以興建大量組合屋作「臨時居所」。 葉劉指，政府應帶頭與香港市民同心抗疫，靈活變通，並且考慮一切可行和盡快落實的方案，懇請特區政府深思。

葉劉建議政府考慮租用鄰近香港水域或大型賭船作為隔離觀察的「臨時居所」。（資料圖片）

葉劉在文中提及，港大微生物學系講座教授袁國勇預料已有新型冠狀病毒的隱形病人來港，不排除社區會出現「超級傳播」，有大量確診者及其緊密接觸者需要隔離，「我明白要找出一個令所有人百分百安心、執行上零風險的措施極為困難，但這是否代表完全沒有解決方案？」

葉劉稱，過去曾有大量越南船民來港，當時政府興建船民營時亦遇居民反對，結果其中一個安置方案就是租船泊在岸邊，作為臨時船民營。她認為政府可考慮租用鄰近香港水域的郵輪或大型賭船，作為隔離觀察的「臨時居所」。

葉劉強調運輸及房屋局局長陳帆早前曾大力支持以組裝合成技術興建的過渡性房屋項目，並提及組合屋的建築時間短、成本低，更可隨時可以拆走。 （資料圖片）

動用迪士尼發展空地建臨時居所

因應疫情嚴峻，葉劉亦建議政府動用在大嶼山竹篙灣60公頃填海土地，有關土地原用以發展迪士尼樂園第二期，惟她認為該處已閒置多年，政府可與相關非牟利機構合作，在該處興建大量組合屋作為「臨時居所」。她又指，運輸及房屋局局長陳帆早前曾大力支持以組裝合成技術興建的過渡性房屋項目，並提及組合屋的建築時間短、成本低，更可隨時可以拆走。