【武漢肺炎】建制、泛民議員去邊度「撲」口罩？　唔止泰國咁簡單

武漢肺炎確診數字不斷增加，惟市面口罩供應短缺，不少店舖口罩斷貨，各區爆「口罩荒」。有立法會議員和區議員在外地購買口罩，再以原價讓居民訂購，究竟他們在哪裏「入貨」？貨量又有幾龐大？

區議員全球搜購口罩 向泰國、印尼廠商訂購

天水圍區議員林進表示，已聯絡一間印尼廠商購買口罩，並指可以訂購3000盒，預計下星期內有貨，只限天水圍居民訂購；大埔區議員周炫瑋亦表示已聯絡泰國口罩的供應商，暫訂購100盒成人口罩，預計下月8日到貨；立法會議員梁美芬表示有同事專程到泰國，聯絡當地生產商訂購口罩，但現時泰國國內的口罩供應緊張，當地政府與醫院都需要大量口罩，有數間生產商表示暫時不接受新訂單。

不少藥房及商舖出現口罩短缺。（資料圖片）

林進指，3000盒口罩未計運費大概需要33,000美元，約26萬港元，只限天水圍居民訂購，廠商表示下星期有貨，未知會否有變數，呼籲有需要的天水圍居民先付錢，集齊全數後向廠商「落訂」。

周炫瑋表示，口罩貨源十分緊張，暫時只訂到100盒成人口罩，預計2月8日前有貨，不設預訂，口罩到貨後才通知購買方法。

立法會議員、民建聯的蔣麗芸和李慧琼亦有向市民派發口罩，而另一名立法會議員梁美芬表示未能找到廠商訂購口罩，將繼續到各地搜購。