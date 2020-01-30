【武漢肺炎】再有區議會被取消會議　民主派樓梯開會、佔領休息室

葵青區議會原定下午2時半舉行特別會議，討論武漢肺炎疫情的應變措施及社區防疫工作，但區議會主席單仲偕表示，今早近9時半抵達辦公室後，亦未能進入，所有設施已關閉。他強調根據區議會常規，只有區議會主席有權取消會議，但自己並無同意取消今日的特別會議。 葵青區議會秘書處向議員發出訊息表示，根據「政府部門特別上班安排」，為了盡量減低疫情在社區擴散的風險，政府僱員在假期後會留在家中工作，暫定實行至2月2日，因此葵青民政事務處辦事處的所有設施，包括辦事處內的會議室及其他會議設施，也不會供開放使用，建議議員以傳閱文件方式處理。

葵青區議會秘書處不開放民政事務處辦事處設施讓區議會召開特別會議，區議會主席單仲偕其後改在葵興政府合署外的樓梯召開會議。（網上直播截圖）

單仲偕表示，今日的會議原定有房屋署及九巴代表出席，直至昨日為止，秘書處都確認會議將照常召開，但昨晚秘書處卻以電郵通知，因疫情嚴重拒絕提供秘書服務，而在葵青區議會網頁上，會議被改為「會議未能如期舉行」，一眾區議員到場後亦發現開會的房間被鎖上。

通過五動議包括要求政府立即封關

特別會議其後在葵興政府合署外的樓梯召開，共有24名議員出席，並一致通過五個動議，動議包括要求政府立即封關、要求政府向國務院請求開放解放軍軍營作隔離中心、要求衛生署在將南葵涌分科診所轉為指定診所前先諮詢區議會、要求政府公開政府現時的口罩及其他用品存量及要求政府撤回《禁止蒙面規例》的上訴。

屯門區議員巫堃泰表示，9位區議員包括副主席黃丹晴，潘智鍵及張可森，由現時開始佔領區議員休息室，抗議民政署拒絕區議會秘書處提供服務協助開會。議員將會佔領休息室至明早之原定會議時間，並計劃於休息室續會。（巫堃泰提供）

屯門區民務專員：將取消明天區議會特別會議

屯門區議會副主席黃丹晴表示，該區民務專員向主席陳樹英及其他議員稱，因應疫情建議取消明天的區議會特別會議。黃表示，根據《區議會條例》，區議會主席有權決定會議日期和時間，專員無權作決定，因此若取消會議，必得到主席同意。黃丹晴續指，明天會議將討論關於武漢肺炎，其中將會動議要求政府向深圳灣口岸、羅潮和落馬洲實施出入境管制，故議員們非常希望會議能如常舉行。

對於接連有民務專員在各區議會以疫情為由而建議取消會議，黃丹晴不滿意有關情況，反問：「點解北區開到會，我哋唔可以開會？」

屯門區議員巫堃泰表示，9位區議員包括副主席黃丹晴，潘智鍵及張可森，由現時開始佔領區議員休息室，抗議民政署拒絕區議會秘書處提供服務協助開會。議員將會佔領休息室至明早之原定會議時間，並計劃於休息室續會。